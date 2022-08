Na Horehroní sa začína obnova ciest a mostov z eurofondov

Banská Bystrica 19. augusta (TASR) – Na Horehroní a pri Fiľakove sa začínajú dlho očakávané rekonštrukcie ciest financované z eurofondov. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vo štvrtok (18. 8.) odovzdal staveniská dvoch rekonštrukčných projektov zhotoviteľom. Cestu na Horehroní zrekonštruuje združenie Sihla – Utekáč na čele so spoločnosťou Eurovia SK a cestu na juhu kraja spoločnosť Strabag. TASR o tom v piatok informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Lenka Štepáneková.



"Rekonštrukciám cesty a mostov II/529 Brezno – Čierny Balog a III/2724 Kokava nad Rimavicou – Utekáč, ako aj cesty II/571 Fiľakovo – hranica okresu Lučenec/Rimavská Sobota po verejnom obstarávaní a podpise zmluvy s víťaznými zhotoviteľmi už nič nestojí v ceste," konštatovala Štepáneková.



BBSK získal na rekonštrukciu viac ako 14,5 milióna eur z európskych zdrojov. Stavebné stroje by sa na cestách mali objaviť do niekoľkých dní.



"Tieto dlho očakávané projekty sme u nás na úrade dotiahli. Teraz je to už v rukách zhotoviteľov, ktorí, ako verím, budú s prácami úspešne napredovať. Podľa zmluvy majú na ich ukončenie deväť mesiacov v prípade ciest na Horehroní a 13 mesiacov v prípade rekonštrukcie na juhu kraja," zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter.



Pokiaľ ide o komunikáciu Brezno – Čierny Balog a Kokava nad Rimavicou – Utekáč, obnovou prejde celkovo 34,5 kilometra cesty vrátane 14 mostov a sanácie jedného zosuvu. V prípade Fiľakovo – hranica okresu Lučenec/Rimavská Sobota to bude takmer desať kilometrov cesty a osem mostov.



Podľa Úradu BBSK na rekonštrukcie ciest a výstavbu cyklociest kraj získal v tomto volebnom období z eurofondov približne 60 miliónov eur. V najbližších týždňoch by si mali stavenisko prevziať i zhotovitelia rekonštrukcie cesty a mostov Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a cestný násyp pred obcou Horný Tisovník. Neskôr dôjde aj na obnovu cesty z Veľkého Poľa po hranicu Trenčianskeho kraja.