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Na hornej Nitre apelujú na čerpanie Fondu na spravodlivú transformáciu
Čerpanie je momentálne na úrovni 9,8 percenta, v ohrození zostáva suma približne 41 miliónov eur a ak štát včas nepodnikne potrebné kroky, môže sa stať, že o tieto prostriedky región príde.
Autor TASR
Prievidza 18. júna (TASR) - Samosprávy hornej Nitry opätovne upozornili na pomalé čerpanie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), mešká podľa nich aj vyhlasovanie výziev. Nespokojnosť vyjadrili na štvrtkovom okrúhlom stole o FST so zástupcami Európskej komisie (EK), MIRRI SR a tretieho sektora, ktorý iniciovali mestá Prievidza a Partizánske. Významnú časť zdrojov z fondu má na starosti Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ministra Samuela Migaľa (nezávislý) preto žiadajú o stretnutie.
„Nachádzame sa vo veľmi vážnej situácii, keď MIRRI SR nevypisuje výzvy takým spôsobom, ako to bolo dohodnuté a vopred plánované,“ zdôraznila na brífingu primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
Spomenula, že čerpanie prostriedkov z FST je momentálne na úrovni 9,8 percenta, v ohrození zostáva suma približne 41 miliónov eur a ak štát včas nepodnikne potrebné kroky, môže sa stať, že o tieto prostriedky región príde. „Uvedomujeme si, že úradníci na ministerstvách sa snažia prácu robiť, ale vnímame to tak, že za túto situáciu je zodpovedný minister, ktorý nekoná odborne, so starostlivosťou tak, aby sme o tieto financie neprišli,“ tvrdí.
Samosprávy Prievidze a Partizánskeho preto vyzvú Migaľa na stretnutie, k spolupráci prizvú i predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku (Smer-SD).
„Odborní zamestnanci rezortu a EK nám dali jednoznačne za pravdu, že naše požiadavky a celá kritická diskusia k meškajúcim výzvam a nesplneným sľubom je na našej strane a podporujú nás,“ vyhlásil primátor Partizánskeho a podpredseda TSK Jozef Božik. Podľa svojich slov verí, že stretnutie vytvorí priestor na to, aby minister i štátni tajomníci pochopili, že je vzhľadom na termíny najvyšší čas konať.
Božik v tejto súvislosti spomenul i spoločný problém miest a TSK v podobe elektrických autobusov. Výzvu prisľúbil vyhlásiť minister ešte vlani, doteraz sa tak nestalo. Primátor to označil za politické rozhodnutie.
Medzi meškajúcimi výzvami je Národný program Zostaň a zmeň orientovaný na mládež, výzva zameraná na coworking, spoluprácu malých a stredných podnikov so strednými školami, ktorý nadväzuje na realizovanú rekonštrukciu škôl z FST. „Sú to veci, ktoré sú pripravené a jedným podpisom sa môžu aktivovať,“ upozornil prednosta Mestského úradu v Prievidzi Alojz Vlčko. Vyhodnotená bola podľa neho výzva na výskum a vývoj, úspešné však v nej nebolo mesto Partizánske, hoci malo lepšie bodové hodnotenie ako iný podporený projekt.
MIRRI po stredajšom (17. 6.) stretnutí so zástupcami EK informovalo, že aktuálne sa implementácia FST naplno rozbieha naprieč regiónmi, pričom čerpanie dosiahlo výšku 43,3 milióna eur zo 459 miliónov eur určený pre hornú Nitru a vybrané okresy Banskobystrického a Košického kraja. „Účastníci stretnutia ocenili doterajší pokrok pri implementácii fondu a diskutovali o ďalších krokoch, ktoré prispejú k efektívnemu využívaniu európskych zdrojov a urýchleniu transformácie regiónov,“ uviedlo.
„Nachádzame sa vo veľmi vážnej situácii, keď MIRRI SR nevypisuje výzvy takým spôsobom, ako to bolo dohodnuté a vopred plánované,“ zdôraznila na brífingu primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
Spomenula, že čerpanie prostriedkov z FST je momentálne na úrovni 9,8 percenta, v ohrození zostáva suma približne 41 miliónov eur a ak štát včas nepodnikne potrebné kroky, môže sa stať, že o tieto prostriedky región príde. „Uvedomujeme si, že úradníci na ministerstvách sa snažia prácu robiť, ale vnímame to tak, že za túto situáciu je zodpovedný minister, ktorý nekoná odborne, so starostlivosťou tak, aby sme o tieto financie neprišli,“ tvrdí.
Samosprávy Prievidze a Partizánskeho preto vyzvú Migaľa na stretnutie, k spolupráci prizvú i predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku (Smer-SD).
„Odborní zamestnanci rezortu a EK nám dali jednoznačne za pravdu, že naše požiadavky a celá kritická diskusia k meškajúcim výzvam a nesplneným sľubom je na našej strane a podporujú nás,“ vyhlásil primátor Partizánskeho a podpredseda TSK Jozef Božik. Podľa svojich slov verí, že stretnutie vytvorí priestor na to, aby minister i štátni tajomníci pochopili, že je vzhľadom na termíny najvyšší čas konať.
Božik v tejto súvislosti spomenul i spoločný problém miest a TSK v podobe elektrických autobusov. Výzvu prisľúbil vyhlásiť minister ešte vlani, doteraz sa tak nestalo. Primátor to označil za politické rozhodnutie.
Medzi meškajúcimi výzvami je Národný program Zostaň a zmeň orientovaný na mládež, výzva zameraná na coworking, spoluprácu malých a stredných podnikov so strednými školami, ktorý nadväzuje na realizovanú rekonštrukciu škôl z FST. „Sú to veci, ktoré sú pripravené a jedným podpisom sa môžu aktivovať,“ upozornil prednosta Mestského úradu v Prievidzi Alojz Vlčko. Vyhodnotená bola podľa neho výzva na výskum a vývoj, úspešné však v nej nebolo mesto Partizánske, hoci malo lepšie bodové hodnotenie ako iný podporený projekt.
MIRRI po stredajšom (17. 6.) stretnutí so zástupcami EK informovalo, že aktuálne sa implementácia FST naplno rozbieha naprieč regiónmi, pričom čerpanie dosiahlo výšku 43,3 milióna eur zo 459 miliónov eur určený pre hornú Nitru a vybrané okresy Banskobystrického a Košického kraja. „Účastníci stretnutia ocenili doterajší pokrok pri implementácii fondu a diskutovali o ďalších krokoch, ktoré prispejú k efektívnemu využívaniu európskych zdrojov a urýchleniu transformácie regiónov,“ uviedlo.