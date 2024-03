Na hornom Zemplíne poľnohospodári pre počasie osiali menej ozimín

Humenné 13. marca (TASR) - Poľnohospodárom v okresoch Humenné a Snina komplikujú jarné práce nadpriemerné zrážky a premočené pôdy. Problémy na poliach spôsobujú aj škodce a poľovná zver. Ako pre TASR uviedla Jana Špuntová, riaditeľka Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (RPPK) Humenné, nepriaznivé počasie spôsobilo aj to, že osev ozimín bol oproti minulým rokom menší.



Poľnohospodári v regióne budú nútení preorať a znovu zasiať približne osem percent plochy ozimín. RPPK Humenné uvádza, že po výnimočne vlhkom lete, ktoré nasledovala aj bohatá jesenná zrážková aktivita, eviduje región nadpriemerné úhrny zrážok v porovnaní s dlhodobými priemermi. Počas zimy došlo k vymoknutiu hlavne ozimín na rovinách, kde sa dodnes na niektorých miestach drží voda.



Aktuálne poveternostné podmienky komplikujú aplikáciu hnojív a chemickú ochranu rastlín, čo by mohlo mať za následok ďalšie zníženie úrody. Podľa Špuntovej teplé a vlhké počasie praje hubovým chorobám a rýchlemu nástupu škodcov. "K nepriaznivej situácii vzhľadom na počasie prispela aj poľovná zver, ktorá zničila časť osiatej repky," dodala. Pri priaznivom počasí by sa so sejbou jarných obilnín mohlo začať začiatkom 12. týždňa, a to sejbou jačmeňa jarného.



Špuntová tiež zdôraznila, že okrem nepriaznivého počasia čelia farmári aj ekonomickým výzvam, či už ohľadom vyplácania podpôr, nepriaznivou trhovou situáciou. "Nižšia úroda za nižšiu cenu môže byť pre farmárov až likvidačná," dodala.