NBÚ a rezort informatizácie: Na internete sa treba správať obozretne

Bratislava 8. februára (TASR) – Na internete sa ľudia často správajú, akoby bol bezpečným miestom. Na užívateľov v online priestore pritom číha veľa nástrah. Pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu na to upozornili viaceré štátne inštitúcie, ktoré spoločne vytvorili abecedu bezpečnostného povedomia. Informovali o tom Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) a Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu (MIRRI) SR. Rezort zároveň vyzdvihol potrebu hovoriť o nástrahách internetu s deťmi.



"Internet je v dnešnej dobe miestom čerpania informácií a vzdelávania. O to viac si musíme všímať nástrahy, ktoré mladých ľudí môžu v kyberpriestore čakať a ublížiť im," vyzdvihla šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



V abecede, ktorú spoločne vytvorili inštitúcie, sa nachádza viacero rád, ktoré pomôžu ochrániť užívateľov pred nástrahami internetu. Medzi nimi sa nachádza napríklad odporúčanie aktualizovať všetky zariadenia. "Hekeri ako prvé hľadajú známe zraniteľnosti v neaktualizovaných systémoch, čiže bezpečnostné diery treba plátať," uviedli inštitúcie. Takisto radia byť ostražití pred kliknutím na akýkoľvek odkaz a dodržiavať bezpečnostné pravidlá.



"Cookies patria do koša," tak znie ďalšie heslo odborníkov. Mazať odporúčajú nielen cookies nastavenia, ale aj históriu internetového prehliadača. Inštitúcie odporúčajú opatrnosť aj pri e-mailoch, nikdy totiž nie je isté, či je odosielateľom skutočne ten, kto sa zaňho vydáva. Takisto radia filtrovať spam a staviť na silné heslá či heslové vety.



"Chráňte sa pred groomingom," odporúčajú tiež inštitúcie. Ide o typ útoku, kde si útočník "pripravuje" dieťa, rodinu, komunitu tak, aby mohol neskôr realizovať sexuálne zneužívanie. "Inými slovami, je to pestovanie si vzťahu a budovanie dôvery medzi sexuálnym predátorom a jeho obeťou," dodali odborníci.



Odborníci odporúčajú aj chrániť si svoje súkromie na sociálnych sieťach, obmedziť zdieľanie príspevkov, nainštalovať si antivírusový program, kontrolovať webové adresy pred otvorením stránky a neuveriť hoaxom.



Pozorný treba byť aj pri online nakupovaní, aj tu je dobré skontrolovať adresu e-shopu. Inštitúcie tiež zdôrazňujú, že ani wi-fi sieť nie je bezpečná a dôraz kladú aj na zálohovanie dát.



MIRRI okrem toho zdôraznilo, že k téme ochrany v online svete pripravilo aj videoseriál, ktorý je dostupný na facebookovom profile ministerstva.