Na internom oddelení v Levoči uskutočňujú druhú fázu rekonštrukcie

Levoča 13. júna (TASR) - Na internom oddelení levočskej nemocnice aktuálne uskutočňujú druhú fázu rekonštrukčných prác, hotová by mala byť do troch týždňov. Informoval o tom riaditeľ levočskej nemocnice a nemocníc spišského klastra František Lešundák.



"Ide o investíciu vo výške 213.000 eur. Vynovené priestory a moderné technické vybavenie prinesie vylepšenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov a v neposlednom rade to zjednoduší prácu aj našim zamestnancom," uviedol.



Prvú časť obnoveného oddelenia uviedli do prevádzky začiatkom tohto roka, rekonštrukcia lôžkovej časti si vyžiadala 150.000 eur. Práce v súčasnosti realizujú v priestoroch jednotky intenzívnej starostlivosti. Rozsah rekonštrukcie pozostáva zo stavebných prác, obnovy podlahy, stien, stropov, montáže vzduchotechniky a ďalších potrebných zariadení.



"Práce by mali byť ukončené do prvého júlového víkendu, kedy Levočania očakávajú vysokú návštevnosť mesta pre tradičnú púť na Mariánskej hore," dodal Lešundák.