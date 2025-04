Na jar je vhodné skontrolovať svoju nehnuteľnosť aj poistku

Bratislava 5. apríla (TASR) - V jarnom období je vhodné skontrolovať prípadné škody, ktoré na dome, chalupe či v altánku mohlo spôsobiť zimné počasie. Ak sa totiž človek o nehnuteľnosť nestará, poisťovňa môže pri poistnej udalosti obmedziť náhradu škody, upozornila špecialistka na neživotné poistenie v spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvaiová.



„Majiteľom rodinných domov a chalúp odporúčam, aby počas jarného obdobia skontrolovali prípadné škody, ktoré na ich nehnuteľnostiach mohol spôsobiť silný mráz, vietor alebo snehové zrážky. Riskovať sa neoplatí a z pohľadu poisťovní je dôležité udržiavať v dobrom stave nielen hlavnú budovu, ale aj vedľajšie budovy, ako sú samostatne stojace garáže, altánky, kryté bazény, oplotenia a podobne,“ priblížila Arvaiová.



Ak by sa poistník o nehnuteľnosť nestaral a došlo by k poistnej udalosti, pre poisťovňu to podľa odborníčky môže byť dôvod na krátenie alebo zamietnutie poistného plnenia. „Poisťovne pri poistení majetku evidujú tisícky poistných udalostí mesačne a náklady na nápravu škôd aj vzhľadom na infláciu a zvýšenú daň z pridanej hodnoty (DPH) stúpajú,“ zdôraznila.



Zároveň pripomenula, že v posledných rokoch sme svedkami intenzívnejšieho vyčíňania živlov a väčšina poisťovní sa tomu prispôsobuje. „Napríklad od zemetrasenia na východnom Slovensku v októbri 2023 poisťovne upravovali stupne podľa Európskej seizmologickej stupnice EMS 98 smerom nadol, čiže výhodnejšie pre klientov. Niektoré konkrétny stupeň úplne odstránili z podmienok,“ vysvetlila Arvaiová.



V súvislosti s pribúdajúcimi domácimi fotovoltickými elektrárňami narastá riziko ich skratu či požiaru. Poisťovne preto rozširujú poistenie technických rizík. „Staršie poistné zmluvy domy s fotovoltikou neochránia dostatočne a oplatí si ich doplniť,“ konštatovala odborníčka.



Poukázala aj na to, že v súčasnosti je podľa odhadov viac ako 60 % nehnuteľností na Slovensku podpoistených. „Ak na podpoistenej nehnuteľnosti dôjde k nejakej škode, jej majiteľ po prijatí poistného plnenia od poisťovne nebude schopný dať ju do pôvodného stavu, alebo len s použitím ďalších dodatočných prostriedkov. Aj preto je dôležité skontrolovať poistku a poistné sumy navýšiť,“ dodala Arvaiová.