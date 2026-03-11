< sekcia Ekonomika
Na jeseň bude dokončených 90 % stokilometrovej Vážskej cyklomagistrály
Súčasťou úseku Ladce - Dubnica nad Váhom bude prístrešok, odpočívadlo s mobiliárom a automatický sčítač cyklistov.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 11. marca (TASR) - Po dokončení 15-kilometrového úseku Vážskej cyklomagistrály Ladce - Dubnica nad Váhom (september 2026) bude zo stokilometrovej cyklotrasy spájajúcej Trnavský a Žilinský samosprávny kraj naprieč Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) hotových už 90 percent cyklomagistrály. Pre TASR to povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
„Na 11-kilometrový úsek sme získali financie z Plánu obnovy a odolnosti, zvyšné štyri kilometre uhradí TSK. Celková investícia predstavuje viac ako 8,1 milióna eur s DPH,“ skonštatoval predseda TSK s tým, že úsek hradený z Plánu obnovy a odolnosti by mali dokončiť vrátane kolaudácie do konca júna.
Súčasťou úseku Ladce - Dubnica nad Váhom bude prístrešok, odpočívadlo s mobiliárom a automatický sčítač cyklistov. „Od roku 2018, kedy sme uviedli prvé úseky cyklotrasy v TSK do užívania verejnosti, prešlo cyklotrasami viac ako štyri milióny cyklistov, len v minulom roku ich bolo viac ako 800.000,“ doplnil Baška.
Poslednou časťou stokilometrovej cyklotrasy je úsek Nosická priehrada - Milochov - Považská Bystrica. Aktuálne je podľa Bašku v procese majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, očakáva, že stavebné povolenie získa TSK ešte tento rok. Po verejnej súťaži na zhotoviteľa by tak mala byť kompletná Vážska cyklomagistrála dokončená v roku 2027, najneskôr v roku 2028.
