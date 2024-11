Na juhu SR má vzniknúť centrum energetického zhodnotenia odpadu

Lučenec/Hnúšťa 15. novembra (TASR) - Na juhu stredného Slovenska by mohlo pribudnúť centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ) za desiatky miliónov eur. Centrum by malo vzniknúť v Lučenci alebo v Hnúšti a priniesť má aj nové pracovné miesta. Pre TASR to za spoločnosť Brantner uviedol Peter Pajerchin.



"Centrum je navrhnuté na spracovanie základných, nie nebezpečných komunálnych prúdov odpadu, vznikajúceho na území samospráv, okrem skla. Ide najmä o zmesový komunálny odpad, plastový odpad, papier, biologicky rozložiteľný a kuchynsky odpad. Proces spracovania má tri základné kroky, a to triedenie, anaeróbna fermentácia a kompostovanie," priblížil Pajerchin.



Za projektom CEBZ stojí spoločnosť Brantner a Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Jedno centrum už funguje v Nových Zámkoch, ďalšie projekty sú rozpracované v Martine a Poprade. Štvrté centrum má vzniknúť na juhu stredného Slovenska, a to v Lučenci alebo v Hnúšti. "Predpokladané investičné náklady sú na úrovni 40 miliónov eur. Vytvorí sa minimálne 30 nových pracovných miest a ďalších zhruba 20 miest nepriamo," dodal Pajerchin.



O zámere vybudovania CEBZ v ostatných mesiacoch rokovali Mestské zastupiteľstvá (MsZ) v Lučenci i v Hnúšti. Poslanci mesta Lučenec na novembrovom zasadnutí MsZ schválili pre projekt prenájom pozemkov s výmerou viac ako 36.000 metrov štvorcových v lokalite Čurgov na obdobie 30 rokov. Výšku nájmu poslanci stanovili na dve eurá za meter štvorcový, do prípadnej budúcej zmluvy žiadajú zapracovať aj inflačnú doložku.



V Hnúšti poslanci mesta zámer vybudovania CEBZ odobrili ešte začiatkom tohto roka. Návrh na predaj pozemkov, ktorý bol predložený na jedno z ďalších zasadnutí MsZ, však nakoniec odročili. Pre CEBZ v Hnúšti je navrhnutá lokalita v tunajšom priemyselnom parku, všeobecná hodnota predmetného pozemku predstavuje približne milión eur. Proti zámeru vybudovania centra sa postavila časť občanov, ktorá spísala petíciu s približne 1600 podpismi.



Definitívna lokalita pre CEBZ na juhu stredného Slovenska teda zatiaľ známa nie je. V súčasnosti sa projekt nachádza v procese vysporiadania majetkoprávnych vzťahov, týkajúcich sa pozemkov a preverovania podmienok ich získania.



"Následne vo vybranej lokalite vstúpime do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré určí podmienky realizovateľnosti projektu, ktoré budú zohľadnené v ďalších fázach povoľovacieho procesu či už na úrovni územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia," priblížil Pajerchin. V reakcii na petíciu obyvateľov Hnúšte skonštatoval, že občania boli pozvaní do už existujúceho CEBZ v Nových Zámkoch. "Verím, že sme zodpovedali všetky otázky a odstránili prípadné pochybnosti," dodal Pajerchin.