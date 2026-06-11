< sekcia Ekonomika
Na juhu západného Slovenska sa začala zberom ozimného jačmeňa žatva
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa žatva začala už o týždeň skôr. Z monitoringu SPPK vyplýva, že najskoršie žatvy sa doteraz začínali 16. júna v rokoch 2018 a 2022.
Autor TASR
Komárno 11. júna (TASR) - Na Slovensku sa v stredu (10. 6.) začala žatva. Zberom ozimného jačmeňa ju spustili poľnohospodári v Bátorových Kosihách v okrese Komárno. Podľa ich vyjadrenia nešlo o žiadne skúšobné pokusy. Žatvu vzhľadom na stav porastov rozbehli hneď naplno, potvrdila hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa žatva začala už o týždeň skôr. Z monitoringu SPPK vyplýva, že najskoršie žatvy sa doteraz začínali 16. júna v rokoch 2018 a 2022. Vlani sa zber hustosiatych obilnín a repky začal 19. júna. „Tohtoročný začiatok je teda posunutý o desať dní skôr, čo je mimoriadne neobvyklý dátum prvej kosby. Dôvodom je aktuálne počasie a extrémne sucho, ktoré urýchlilo dozrievanie obilia,“ skonštatovala Holéciová.
Podľa predsedníčky PD Bátorove Kosihy Aleny Szászovej je tohtoročný začiatok žatvy veľmi skorý aj pre toto družstvo. „Pokorili sme rekord našej najskoršej žatvy až o tri dni, čo je nezvyčajné. Stav ozimného jačmeňa je však taký, že čakať nemôžeme. Pozbierali sme prvých 40 hektárov úrody určenej na kŕmne účely,“ povedala Szászová. Družstvo aktuálne pre nočné zrážky žatvu prerušilo, v prácach bude pokračovať hneď po vyschnutí terénu.
Podľa odhadov poľnohospodárov v komárňanskom regióne veľmi rýchlo nastúpi aj zber repky. V najbližších dňoch budú porasty ošetrovať, aby pri zbere semená nevypadli zo šešúľ. Zrná obilia sú v prípade Bátorových Kosíh až príliš presušené s parametrom vlhkosti 12 percent, hoci norma na kosenie je 14 percent. Od jari v tejto lokalite pršalo len dvakrát.
S odhadmi úrod sú pestovatelia opatrní. Extrémne dlhotrvajúce sucho a nerovnomerne rozložené zrážky naznačujú, že poľnohospodári budú mať výrazné regionálne až lokálne rozdiely v kvalite a množstve zrna. Obilie v rozhodujúcich fázach rastu stratilo vplyvom sucha odnože. Aby rastlina vôbec prežila, začne ako prvé zhadzovať práve odnože, čiže nadzemné časti stebla, čím dá porast menej zrna než zvyčajne.
Mnohí poľnohospodári si takýto skorý začiatok žatvy nepamätajú, tvrdí predseda SPPK Jozef Šumichrast. „Z dôvodu klimatickej zmeny je všetko posunuté dopredu. Stav v prírode dnes jasne ukazuje dôsledky klimatickej zmeny, na ktorú by sme mali reagovať. Pre nás ostáva prioritou riešenie sucha, manažmentu vody a závlah,“ povedal Šumichrast.
Z rýchleho štvrtkového prieskumu SPPK a jej regionálnej komory v teréne vyplýva, že s vysokou pravdepodobnosťou spustia žatvu v priebehu budúceho týždňa aj ďalší poľnohospodári predovšetkým v okrese Komárno a postupne aj v ďalších nižšie položených regiónoch. Zbierať budú skoré odrody pšenice a jačmeňa.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa žatva začala už o týždeň skôr. Z monitoringu SPPK vyplýva, že najskoršie žatvy sa doteraz začínali 16. júna v rokoch 2018 a 2022. Vlani sa zber hustosiatych obilnín a repky začal 19. júna. „Tohtoročný začiatok je teda posunutý o desať dní skôr, čo je mimoriadne neobvyklý dátum prvej kosby. Dôvodom je aktuálne počasie a extrémne sucho, ktoré urýchlilo dozrievanie obilia,“ skonštatovala Holéciová.
Podľa predsedníčky PD Bátorove Kosihy Aleny Szászovej je tohtoročný začiatok žatvy veľmi skorý aj pre toto družstvo. „Pokorili sme rekord našej najskoršej žatvy až o tri dni, čo je nezvyčajné. Stav ozimného jačmeňa je však taký, že čakať nemôžeme. Pozbierali sme prvých 40 hektárov úrody určenej na kŕmne účely,“ povedala Szászová. Družstvo aktuálne pre nočné zrážky žatvu prerušilo, v prácach bude pokračovať hneď po vyschnutí terénu.
Podľa odhadov poľnohospodárov v komárňanskom regióne veľmi rýchlo nastúpi aj zber repky. V najbližších dňoch budú porasty ošetrovať, aby pri zbere semená nevypadli zo šešúľ. Zrná obilia sú v prípade Bátorových Kosíh až príliš presušené s parametrom vlhkosti 12 percent, hoci norma na kosenie je 14 percent. Od jari v tejto lokalite pršalo len dvakrát.
S odhadmi úrod sú pestovatelia opatrní. Extrémne dlhotrvajúce sucho a nerovnomerne rozložené zrážky naznačujú, že poľnohospodári budú mať výrazné regionálne až lokálne rozdiely v kvalite a množstve zrna. Obilie v rozhodujúcich fázach rastu stratilo vplyvom sucha odnože. Aby rastlina vôbec prežila, začne ako prvé zhadzovať práve odnože, čiže nadzemné časti stebla, čím dá porast menej zrna než zvyčajne.
Mnohí poľnohospodári si takýto skorý začiatok žatvy nepamätajú, tvrdí predseda SPPK Jozef Šumichrast. „Z dôvodu klimatickej zmeny je všetko posunuté dopredu. Stav v prírode dnes jasne ukazuje dôsledky klimatickej zmeny, na ktorú by sme mali reagovať. Pre nás ostáva prioritou riešenie sucha, manažmentu vody a závlah,“ povedal Šumichrast.
Z rýchleho štvrtkového prieskumu SPPK a jej regionálnej komory v teréne vyplýva, že s vysokou pravdepodobnosťou spustia žatvu v priebehu budúceho týždňa aj ďalší poľnohospodári predovšetkým v okrese Komárno a postupne aj v ďalších nižšie položených regiónoch. Zbierať budú skoré odrody pšenice a jačmeňa.