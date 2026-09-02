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Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom v roku 2026 pôjde 30 mil. eur
Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý na svojom v výjazdovom rokovaní v Nitre schválil vládny kabinet.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom v roku 2026 pôjde zo štátneho rozpočtu suma vo výške 30 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý na svojom v výjazdovom rokovaní v Nitre schválil vládny kabinet.
„Cieľom materiálu je zabezpečiť bezprostrednú finančnú pomoc poľnohospodárom, ktorým sucho spôsobilo významné straty na produkcii, a vytvoriť finančný rámec na ich kompenzáciu v súlade s platnými pravidlami štátnej pomoci. Navrhuje sa, aby vláda SR schválila zabezpečenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 30 miliónov eur a uložila ministrovi financií zabezpečiť ich vyčlenenie v prospech kapitoly MPRV,“ vysvetlil agrorezort.
MPRV v predkladacej správe dodalo, že pozitívnym hospodárskym a sociálnym efektom je zmiernenie strát poľnohospodárskych podnikov, ochrana ich likvidity a produkčnej schopnosti, stabilizácia živočíšnej a rastlinnej výroby a zníženie rizika sekundárnych dosahov na potravinový reťazec.
Poľnohospodári dostanú kompenzáciu cien vstupov vo výške 19,73 mil. eur
Poľnohospodári dostanú mimoriadnu podporu na kompenzáciu rastu cien výrobných vstupov v celkovej výške 19,73 milióna eur. Okrem balíka 6,58 milióna eur, ktoré sprístupnila Slovensku na takúto podporu Európska komisia, dostanú poľnohospodári ešte 13,15 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
„Vykonávacie nariadenie zároveň umožňuje členskému štátu poskytnúť dodatočnú vnútroštátnu podporu až do výšky 200 % sumy pridelenej z prostriedkov Európskej únie. Maximálna dodatočná vnútroštátna podpora pre Slovenskú republiku tak predstavuje 13,154 milióna eur a celkový objem zdrojov, ktoré možno mobilizovať na pomoc slovenským poľnohospodárom, predstavuje 19,73 milióna eur,“ uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva sa rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Podpora má podľa rezortu prispieť k zachovaniu likvidity a hospodárskej životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov, k udržaniu produkčnej schopnosti sektora a k obmedzeniu rizika znižovania intenzity výroby v hospodárskom roku 2026/2027. Vláda preto v uznesení uložila ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD) schváliť žiadosť o rozpočtové opatrenie na povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly MPRV v sume 13,154 milióna eur.
Podľa aktuálnych údajov za 2. štvrťrok 2026 sa celkové prevádzkové vstupy do poľnohospodárstva medziročne zvýšili o 7,7 %. Ceny hnojív vzrástli medziročne v priemere o 8,7 %, avšak v porovnaní s rokom 2021 je ich priemerná cenová úroveň vyššia o 73,5 %. Doterajší vplyv rastúcich cien bol čiastočne tlmený využívaním zásob hnojív nakúpených v skoršom období. S prípravou jesenných osevov a následne výrobného cyklu 2026/2027 však poľnohospodári vstupujú do obdobia, v ktorom musia nové vstupy obstarávať za aktuálne trhové ceny.
„Cieľom materiálu je zabezpečiť bezprostrednú finančnú pomoc poľnohospodárom, ktorým sucho spôsobilo významné straty na produkcii, a vytvoriť finančný rámec na ich kompenzáciu v súlade s platnými pravidlami štátnej pomoci. Navrhuje sa, aby vláda SR schválila zabezpečenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 30 miliónov eur a uložila ministrovi financií zabezpečiť ich vyčlenenie v prospech kapitoly MPRV,“ vysvetlil agrorezort.
MPRV v predkladacej správe dodalo, že pozitívnym hospodárskym a sociálnym efektom je zmiernenie strát poľnohospodárskych podnikov, ochrana ich likvidity a produkčnej schopnosti, stabilizácia živočíšnej a rastlinnej výroby a zníženie rizika sekundárnych dosahov na potravinový reťazec.
Poľnohospodári dostanú kompenzáciu cien vstupov vo výške 19,73 mil. eur
Poľnohospodári dostanú mimoriadnu podporu na kompenzáciu rastu cien výrobných vstupov v celkovej výške 19,73 milióna eur. Okrem balíka 6,58 milióna eur, ktoré sprístupnila Slovensku na takúto podporu Európska komisia, dostanú poľnohospodári ešte 13,15 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
„Vykonávacie nariadenie zároveň umožňuje členskému štátu poskytnúť dodatočnú vnútroštátnu podporu až do výšky 200 % sumy pridelenej z prostriedkov Európskej únie. Maximálna dodatočná vnútroštátna podpora pre Slovenskú republiku tak predstavuje 13,154 milióna eur a celkový objem zdrojov, ktoré možno mobilizovať na pomoc slovenským poľnohospodárom, predstavuje 19,73 milióna eur,“ uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva sa rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Podpora má podľa rezortu prispieť k zachovaniu likvidity a hospodárskej životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov, k udržaniu produkčnej schopnosti sektora a k obmedzeniu rizika znižovania intenzity výroby v hospodárskom roku 2026/2027. Vláda preto v uznesení uložila ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD) schváliť žiadosť o rozpočtové opatrenie na povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly MPRV v sume 13,154 milióna eur.
Podľa aktuálnych údajov za 2. štvrťrok 2026 sa celkové prevádzkové vstupy do poľnohospodárstva medziročne zvýšili o 7,7 %. Ceny hnojív vzrástli medziročne v priemere o 8,7 %, avšak v porovnaní s rokom 2021 je ich priemerná cenová úroveň vyššia o 73,5 %. Doterajší vplyv rastúcich cien bol čiastočne tlmený využívaním zásob hnojív nakúpených v skoršom období. S prípravou jesenných osevov a následne výrobného cyklu 2026/2027 však poľnohospodári vstupujú do obdobia, v ktorom musia nové vstupy obstarávať za aktuálne trhové ceny.