Na konferenciu ÚRSO príde 400 svetových regulátorov a odborníkov
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Medzinárodná konferencia v Bratislave spojí takmer 400 regulátorov a odborníkov zo 40 krajín sveta, aby diskutovali o tom, ako prispôsobiť regulačné rámce novým technologickým, trhovým a geopolitickým výzvam. Podujatie sa uskutoční v dňoch 27. a 28. apríla pod záštitou premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý prednesie úvodný príhovor. Informoval o tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý konferenciu organizuje.
Hlavnou témou konferencie je transformácia energetických politík - adaptácia energetickej regulácie. „Silná a nezávislá regulácia je dnes vo všetkých vyspelých štátoch jedným z najdôležitejších pilierov energetickej stability a bezpečnosti, najmä v období bezprecedentných geopolitických a technologických zmien,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Program dvojdňovej konferencie sa zameriava na transformáciu dopytu, digitalizáciu, umelú inteligenciu a rýchly rozvoj elektromobility, ktoré zásadne menia správanie spotrebiteľov aj prevádzku sietí. Diskusie o trhu s elektrinou sa sústredia na výrobu, skladovanie, racionálnu integráciu obnoviteľných zdrojov a rastúcu úlohu jadrovej energetiky.
Silný dôraz je v plánovanom programe kladený aj na prevádzku energetických sústav, cezhraničnú koordináciu a mechanizmy zabezpečenia stability v čoraz komplexnejších sieťach. Samostatný blok je venovaný regulácii plynárenského trhu, bezpečnosti dodávok a modernizácii infraštruktúry. Konferencia sa zaoberá aj transformáciou maloobchodného trhu, zapájaním spotrebiteľov a dôsledkami decentralizovaných riešení.
Konferencia sa koná pri príležitosti 25. výročia založenia Regionálnej asociácie energetických regulátorov (ERRA). Štvrťstoročie od založenia zároveň oslavuje aj ÚRSO.
