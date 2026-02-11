< sekcia Ekonomika
Na konsolidáciu podľa KDH doplácajú najmä ľudia
Odmietame, aby ľudia konsolidovali zo svojich peňaženiek, podotkol líder KDH.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. februára (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizovalo vládu za to, že dôsledky konsolidácie pociťujú najmä ľudia. Predseda KDH Milan Majerský v stredu na tlačovej besede upozornil, že ľudia sú chudobnejší, a podľa neho daň za neschopnosť vlády im bola strhnutá z výplaty za január. Opozičné hnutie zároveň navrhlo viaceré opatrenia na podporu ekonomiky, ako sú zlepšenie podmienok na podnikanie, návrat k rovnej dani z príjmu či zrušenie transakčnej dane.
„Realita Slovenska je taká, že máme nižšie čisté mzdy a drahšie potraviny. Toto spôsobil Robert Fico (Smer-SD) a jeho vláda,“ povedal Majerský. Vláda sa podľa neho rozhodla, že nebude šetriť na sebe, ministerstvách, ministroch, ale na ľuďoch, ktorí na konsolidáciu doplatili. „Odmietame, aby ľudia konsolidovali zo svojich peňaženiek,“ podotkol líder KDH.
Poslanec Národnej rady SR za KDH Jozef Hajko upozornil, že odvod na zdravotné poistenie zvýšený o 1 % nejde do zdravotných poisťovní, ale do štátneho rozpočtu. KDH podľa neho stále trvá na svojom návrhu, aby vláda konečne začala šetriť na sebe. „To, čo predstavila vlani pri štátnom rozpočte, je fantómová konsolidácia. To je šetrenie, ktoré visí vo vzduchu. V skutočnosti vláda nešetrí na sebe, neadresne poskytuje príspevky,“ povedal Hajko.
KDH takisto navrhovalo, aby vláda podporovala investovanie pre hospodársky rast. „Táto vláda nedokáže investície podporiť, preto sme za to, aby sa razantne zlepšilo podnikateľské prostredie. Vláda ho likviduje,“ uviedol Hajko. Podľa neho treba umožniť reinvestovať zisk a vrátiť sa k pôvodnej rovnej, jednotnej dani, ktorá bola od roku 2004 a významne podporila hospodársky rast.
KDH je zároveň za znižovanie odvodov v určitých prípadoch a zatraktívnenie práce pre zamestnávateľov, čo je podľa hnutia nevyhnutné. „Sme za to, aby sa zrušila nezmyselná transakčná daň,“ dodal Hajko. Myslí si, že keby vláda postupovala podľa opatrení, ktoré navrhli v septembri 2024, tretí konsolidačný balík by nebol potrebný.
„Realita Slovenska je taká, že máme nižšie čisté mzdy a drahšie potraviny. Toto spôsobil Robert Fico (Smer-SD) a jeho vláda,“ povedal Majerský. Vláda sa podľa neho rozhodla, že nebude šetriť na sebe, ministerstvách, ministroch, ale na ľuďoch, ktorí na konsolidáciu doplatili. „Odmietame, aby ľudia konsolidovali zo svojich peňaženiek,“ podotkol líder KDH.
Poslanec Národnej rady SR za KDH Jozef Hajko upozornil, že odvod na zdravotné poistenie zvýšený o 1 % nejde do zdravotných poisťovní, ale do štátneho rozpočtu. KDH podľa neho stále trvá na svojom návrhu, aby vláda konečne začala šetriť na sebe. „To, čo predstavila vlani pri štátnom rozpočte, je fantómová konsolidácia. To je šetrenie, ktoré visí vo vzduchu. V skutočnosti vláda nešetrí na sebe, neadresne poskytuje príspevky,“ povedal Hajko.
KDH takisto navrhovalo, aby vláda podporovala investovanie pre hospodársky rast. „Táto vláda nedokáže investície podporiť, preto sme za to, aby sa razantne zlepšilo podnikateľské prostredie. Vláda ho likviduje,“ uviedol Hajko. Podľa neho treba umožniť reinvestovať zisk a vrátiť sa k pôvodnej rovnej, jednotnej dani, ktorá bola od roku 2004 a významne podporila hospodársky rast.
KDH je zároveň za znižovanie odvodov v určitých prípadoch a zatraktívnenie práce pre zamestnávateľov, čo je podľa hnutia nevyhnutné. „Sme za to, aby sa zrušila nezmyselná transakčná daň,“ dodal Hajko. Myslí si, že keby vláda postupovala podľa opatrení, ktoré navrhli v septembri 2024, tretí konsolidačný balík by nebol potrebný.