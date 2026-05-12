Na Krásnej Hôrke dokončili prípravné práce
Na hrade, ktorý nie je zrekonštruovaný ani 14 rokov od ničivého požiaru, sa momentálne nerealizujú žiadne stavebné práce.
Autor TASR
Krásnohorské Podhradie 12. mája (TASR) - Na Krásnej Hôrke už boli ukončené prípravné práce na hornom hrade, ktoré si vlani za vyše 750.000 eur objednalo Slovenské národné múzeum (SNM). Na hrade, ktorý nie je zrekonštruovaný ani 14 rokov od ničivého požiaru, sa momentálne nerealizujú žiadne stavebné práce. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková, upozornil na to portál aktuality.sk.
Prípravné práce, ktoré si SNM objednalo od spoločnosti W Glass vlani na jeseň, mali spočívať najmä v odstránení sutín na hornom hrade, ktoré tam ostali po požiari a predchádzajúcich rekonštrukčných prácach. Predmetom zmluvy bolo aj odstránenie náletovej zelene či dočasných nevyhovujúcich pomocných konštrukcií.
„Dohodnuté prípravné práce realizované dodávateľom boli ukončené. Momentálne na hrade nie sú realizované stavebné práce. Súčasťou prípravy na pokračovanie a dokončenie obnovy ako celku boli v ostatnom období najmä pripomienkovacie konania s odborníkmi, formálne súdne a mimosúdne kroky, komunikácia s projektantmi, so statikmi a znalcami v oblasti stavebníctva,“ skonštatovala Zajačková.
V rámci príprav na ďalšiu obnovu Krásnej Hôrky je podľa SNM pripravená projektová dokumentácia pre horný hrad i projektová dokumentácia na sanáciu striech dolného hradu. Projektová dokumentácia sanácie stredného hradu je v štádiu finalizácie, dokončená by mala byť v júni. „Predpokladáme, že verejné obstarávanie bude predložené ako celok,“ doplnila Zajačková.
Súčasťou ďalších rekonštrukčných prác má byť podľa SNM aj dokončenie prác po spoločnosti MBM Group. Od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom obnovy dolného, stredného hradu a podhradia múzeum odstúpilo vlani v septembri. Firma údajne SNM oslovila s návrhom na mimosúdne rokovania, podmienkou múzea je odovzdanie kompletnej dokumentácie viažucej sa k riadnemu odovzdaniu diela.
„Práve dokumentácia, stavebné denníky, správy z reštaurovania a ďalšie podklady predstavujú kľúčové dokumenty, ktoré môžu odblokovať niektoré zastavené procesy a odstrániť pochybnosti o ukončených prácach. Zároveň môžu významne pomôcť pri definovaní ďalších krokov, aktualizácii harmonogramu, identifikovaní potrieb sanácie niektorých nedokončených prvkov či pri zabránení degradácie stavebných častí,“ uviedla Zajačková s tým, že pôvodný zhotoviteľ obnovy odovzdanie dokumentácie a riadne odovzdanie diela podmieňuje rokovaniami o finančnom vyrovnaní.
Hrad Krásna Hôrka zničil 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. Na obnovu hradu schválila vláda SR takmer 35 miliónov eur. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR pred časom konštatoval, že spôsob riadenia obnovy Krásnej Hôrky považuje za „ukážkový príklad zlej praxe a zlyhania projektového riadenia významnej štátnej pamiatky“. Ministerstvo kultúry v reakcii uviedlo, že odporúčania NKÚ z kontroly zameranej na hospodárenie a riadenie SNM a Slovenskej národnej galérie bude implementovať do júna.
