Na križovatke VSS v Košiciach došlo k zmene nastavenia semaforov

Košice 15. júla (TASR) - Na svetelne riadenej križovatke pod mostom VSS v Košiciach došlo k zmene svetelnej signalizácie. Podľa mesta to v súvislosti s modernizáciou električkovej trate na sídlisku Nad jazerom a výlukou električkovej dopravy prispelo k plynulejšej doprave. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Vzhľadom na požiadavky Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) došlo k zmene signálneho plánu z nedele (13. 7.) na pondelok (14. 7.). Následne bol v pondelok vykonaný priebežný monitoring, kontrola prejazdnosti križovatky a sčítanie dopravy, na základe čoho došlo v noci z pondelka na utorok k úprave a optimalizácii. Predĺžili sa intervaly zeleného signálu pre hlavné, respektíve medzinárodné dopravné smery.



„Dispečing DPMK po úprave signálneho plánu v utorok na linkách MHD v tomto úseku nezaznamenal meškania a doprava bola plynulá a bez zdržaní,“ uvádza mesto s tým, že situáciu budú spolu so servisnou spoločnosťou cestnej svetelnej signalizácie naďalej monitorovať a v prípade potreby pristúpia k ďalším úpravám signálneho plánu.



Modernizácia električkovej trate (MET) na sídlisku Nad jazerom v dĺžke takmer sedem kilometrov sa začala v pondelok. Projekt vo výške takmer 65 miliónov eur bez DPH bude v plnej miere financovaný z eurofondov. Práce potrvajú 13 mesiacov. Projekt so sebou prináša aj zmeny v MHD. Až do ukončenia prác je v úseku medzi zastávkami VSS, križovatka a Važecká vylúčená prevádzka električiek, ktoré na tejto trase nahradila autobusová doprava. Zároveň došlo k úprave trás električkových liniek.