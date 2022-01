Na Kube sa stojí hodiny v rade na potraviny

Havana 15. januára (TASR) - Kuba zápasí s nedostatkom a vysokými cenami potravín. Oficiálna miera inflácie dosiahla až 70 % v roku 2021, keď sa ekonomika zotavila o vzrástla o skromné 2 % po poklese o 11 % v roku 2020. Predvlaňajšia hospodárska kríza bola najhoršia takmer za tri desaťročia.



So zmenšujúcimi sa vládnymi rezervami sa v krajine s 11,2 milióna obyvateľov musel drasticky obmedziť dovoz tovarov. Vlani v máji vláda uviedla, že dovoz, ktorý bežne pokrýva 80 % potrieb karibského ostrova, je na najnižšej úrovni od roku 2009.



Kubánci si tak musia vystáť rad na všetko - od chleba po zubnú pastu, pričom často čakajú celé hodiny na horúcom slnku. A vždy majú strach, že odídu naprázdno.



Toto každodenné utrpenie znášajú síce obyvatelia Kuby už približne 60 rokov komunistickej vlády, ale pandémia nového koronavírusu situáciu ešte zhoršila. Prudký pokles hospodárstva a sprísnenie amerických sankcií urobili svoje.



"Strávila som tu takmer celú noc, len aby som si niečo nakúpila," uviedla minulý týždeň na trhu v Havane Edelvis Mirandová, ktorá sa postavila do radu o 1. h v noci miestneho času a nakoniec odišla asi o 11 hodín neskôr, tesne predpoludním.



"Stálo to za to, pretože som zohnala všetko. Teraz trochu oddychu a potom zase do radu," povedala cestou domov s dvoma litrami oleja, dvoma balíčkami kuracieho mäsa, mletým mäsom a saponátom.



Nedostatok tovarov sa týka všetkých. Dokonca aj tí, ktorí majú "dobré postavenie", musia bojovať s dlhými radmi, hoci často platia iným ľuďom, aby im držali miesto.



Kubánci prichádzajú pred obchody zásobení vodou, kávou, či so stoličkou. Polícia je vždy po ruke, aby udržala poriadok.



Na trhovisku v hlavnom meste príde hodinu pred otváracou dobou oznámenie, že na daný deň je k dispozícii päť produktov – nezvyčajná odmena, ktorá rozvíri vlnu vzrušenia medzi skupinou približne 400 čakajúcich. Ale potom príde sklamanie. Len 250 z nich sa môže dostať dovnútra.



Niekoľko desiatok nešťastníkov rýchlo vytvorí rad na ďalší deň a určí nočných "strážcov", aby nikto nestratil svoje miesto.



Niektoré obchody na Kube v súčasnosti akceptujú iba cudziu menu. Sú lepšie zásobené ako predajne, v ktorých sa platí pesom, no len málo Kubáncov si môže dovoliť v nich nakupovať. Americké doláre sa dajú získať iba na čiernom trhu.



Je bežné, že obchody majú v danom čase len dva alebo tri produkty, prípadne žiadny. Niekedy ľudia stoja v rade a nevedia na čo, a či si vôbec nejaký tovar budú môcť v ten deň kúpiť.



Špecifické produkty často na určitý čas úplne zmiznú z regálov, ako je to teraz v prípade mlieka. Keď sa znova objavia, sú zvyčajne obmedzené len na obchody s cudzou menou a vypredajú sa v priebehu niekoľkých hodín.



Nedostatok tovarov v obchodoch nie je na Kube žiadnou novinkou. Ale situácia sa výrazne zhoršila po tom, ako bývalý americký prezident Donald Trump sprísnil sankcie, ktoré platia od roku 1962, a pandémia zmrazila cestovný ruch a zasiahla globálnu ekonomiku.



Svojím dielom prispela aj menová reforma pred rokom, ktorá priniesla výrazné zvýšenie miezd v krajine (kde väčšinu ľudí zamestnáva štát), čo naštartovalo infláciu.



Vláda v Havane vyhlásila, že zvýšenie národnej produkcie je najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s nedostatkom potravín a radmi a pomaly začala otvárať ekonomiku súkromnému podnikaniu. Pre spotrebiteľov sa však zatiaľ nič nemení.