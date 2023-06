Na kúpalisku v Tornali sa po rokoch začína rekonštrukcia

Tornaľa 3. júna (TASR) - V meste Tornaľa v okrese Revúca sa po rokoch začína očakávaná rekonštrukcia plážového kúpaliska Morské oko, obnovou prejde prírodný bazén i jeho okolie. Kúpalisko je pre verejnosť zatvorené od roku 2019, opätovné otvorenie plánujú počas budúcoročnej letnej sezóny. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Erika Győrfiová.



"Predmetom rekonštrukcie je úprava šikmých stien veľkého bazéna, obnova dna bazéna a rekonštrukcia chodníkov popri bazéne. Úprava šikmých stien bazéna bude spočívať v uložení lomových kameňov do betónovej vrstvy s následným vyškárovaním. Dno bazéna bude obnovené vrstvou triedeného riečneho kameňa," priblížila primátorka.



Samospráva stavenisko odovzdala začiatkom júna, zhotoviteľom prác je spoločnosť banet z neďalekého Veľkého Blhu. Práce za vyše 260.000 eur bez DPH by mali trvať deväť mesiacov. Mesto rekonštrukciu financuje z vlastného rozpočtu, uchádza sa tiež o regionálny príspevok z výzvy vyhlásenej Okresným úradom v Revúcej. "Kúpalisko plánujeme otvoriť pre návštevníkov na letnú turistickú sezónu v budúcom roku," dodala Győrfiová.



Rekonštrukciu kúpaliska Morské oko pripravuje mesto Tornaľa už od roku 2020, pôvodný zámer počítal s vybudovaním nových bazénov, toboganu, pieskovej pláže a ďalších atrakcií. Po opakovaných neúspešných verejných obstarávaniach a nezískaní externých finančných zdrojov bol rozsah rekonštrukcie v nasledujúcich rokoch poslancami mesta pozmenený. Výsledkom projektu tak má byť obnova prírodného bazénu s vodnými atrakciami.



Plážové kúpalisko v Tornali sa nachádza v mestskej časti Králik, otvorené bolo v roku 1969. Jeho súčasťou je i prírodný bazén z umelo vytvorenej nádrže s rozlohou približne 15.000 štvorcových metrov a hĺbkou do 2,2 metra. V areáli sa nachádza aj vrt minerálnej vody hlboký 155 metrov.