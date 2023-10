ANALÝZA: Na kúpu vlastného bytu v SR treba viac ako 14 ročných platov

Bratislava 23. októbra (TASR) - Cenová dostupnosť bývania na Slovensku je najhoršia v celej Európe. Na kúpu vlastného bývania tu treba viac ako 14 čistých ročných platov. Slovensko sa tak umiestnilo na čele rebríčka krajín s najhoršou cenovou dostupnosťou bývania. S rastúcou nedostupnosťou vlastného bývania však vzniká nový dopyt po nájomnom bývaní. Na konferencii Rezidenčný monitor o súčasnej situácii na realitnom trhu o tom informoval Vít Soural, konateľ spoločnosti Flat Zone Studio, ktorá pripravuje rezidenčné analýzy.



"Predaj bytov aktuálne zamrzol. Za posledný kvartál evidujeme približne 250 predaných bytov na trhu novostavieb v Bratislave. Je to od roku 2008 až 2009 jedno z najnižších čísel," priblížil Soural. Vplyv na dopyt po nových bytoch má vysoká úroková sadzba hypoték aj inflácia. "Úroková sadzba vzrástla takmer štyrikrát od začiatku roka 2022, čo minimalizuje dopyt zo strany retailu a investorov," priblížil situáciu na realitnom trhu Soural. Ako dodal, na dopyt vplýva aj vysoká miera inflácie, klienti tak čakajú na stabilnejšie obdobie alebo pokles cien nehnuteľností.



Zároveň však rastie dopyt po nájomnom bývaní. Hoci cena nájomného medziročne vzrástla o päť percent, a to na sumu 13 eur za štvorcový meter (m2), stále sa podľa Sourala viac oplatí prenajať byt. "Je to vidieť hlavne v Bratislave. Splátka hypotéky je o približne 32 % vyššia ako nájomné za priemerný byt v Bratislave," doplnil.



Hoci úrokové sadzby hypoték ani inflácia dopytu po nových bytoch neprajú, ponuka novostavieb na Slovensku rastie. V Bratislave medziročne vzrástla ponuka nových bytov o 84 %, a to na 2760 bytov. Najviac nových bytov je v ponuke v okresoch Bratislava II (846 bytov) a Bratislava IV (662 bytov). Najlepšie sa pritom predávali novostavby v Bratislave IV, kde sa v poslednom štvrťroku predalo 156 bytov. "Ceny nehnuteľností v segmente novostavieb aktuálne stagnujú. Čo sa týka novostavieb, ponuková cena za štvorcový meter je približne 4900 eur. Cena predaných nehnuteľností v Bratislave je približne o 500 eur nižšia, takže aktuálne nejakých 4400 eur/m2," uviedol Soural s tým, že v regiónoch ceny nehnuteľností dokonca mierne klesajú.



Rastie aj ponuka na trhu so staršími bytmi, na bratislavskom trhu je v súčasnosti na predaj 4711 starších bytov. Cena starších bytov medziročne klesla o osem percent, aktuálne sa predávajú za 3590 eur/m2.



Narastajúca ponuka je trendom nielen v hlavnom meste, ale aj v slovenských regiónoch. Ponuka novostavieb v regiónoch sa medziročne takmer zdvojnásobila, mimo Bratislavy je aktuálne na predaj 5822 bytov. Najviac novostavieb na predaj je v Trnavskom kraji (1182), najmenej v Košickom kraji (313). Najdrahšie sú pritom nové byty v Žilinskom kraji, ktoré cenou za m2 predbehli aj novostavby v Bratislave.



Aj na trhu v regiónoch možno nájsť viac starších bytov na predaj. "Toto vyvíja istý tlak na cenotvorbu a je možné, hlavne v segmente starších bytov, že ceny budú ešte o niečo klesať," doplnil Soural.