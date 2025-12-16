< sekcia Ekonomika
Na Kysuciach dokončili modernizáciu trate po štátnu hranicu s ČR
Na financovaní rekonštrukcie vo výške 90 miliónov eur sa podieľali aj tri fondy Európskej únie.
Autor TASR
Svrčinovec 16. decembra (TASR) - Na Kysuciach ukončili modernizáciu trate od Čadce po štátnu hranicu s Českou republikou. Na financovaní rekonštrukcie vo výške 90 miliónov eur sa podieľali aj tri fondy Európskej únie. V utorok na tlačovej konferencii vo Svrčinovci v okrese Čadca o tom informovali minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Garaj a zástupca zhotoviteľa.
