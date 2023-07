Na bratislavskom letisku cestovalo za prvý polrok vyše 668.000 ľudí

Bratislava 17. júla (TASR) - Bratislavské Letisko M. R. Štefánika vybavilo za prvých šesť mesiacov tohto roka spolu na prílete a odlete 668.694 cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022 ide až o 35 % nárast. Zároveň letisko vybavilo 71 % počtu cestujúcich v porovnaní s obdobím pred pandémiou, v prvom polroku 2019, uviedla v pondelok hovorkyňa letiska Veronika Tóthová. V samotnom mesiaci jún pritom bolo odbavených spolu na prílete a odlete 216.047 pasažierov.



"Je to pre nás obrovský signál, že ľudia majú záujem letieť z Bratislavy, ktorá má výhodu regionálnej blízkosti a kde je pasažier rýchlo a komfortne vybavený. Zároveň sa neustále snažíme prinášať cestujúcim viac destinácií, ako aj služieb v rámci letiska," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Keketi.



V júni letisko dosiahlo rekordnú mieru obnovy počtu cestujúcich, keď v porovnaní s júnom 2019 prepravilo až 92 % pasažierov. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022 ide o 27 % nárast. Jún tak zatiaľ predstavuje najsilnejší mesiac v tomto roku. V porovnaní s májom vybavilo v júni letisko o 92.000 pasažierov viac, čo predstavuje až 74 % nárast počtu cestujúcich.



Od začiatku januára do konca júna sa uskutočnilo na letisku 11.743 vzletov a pristátí, pričom v samotnom júni to bolo 3025 letov.