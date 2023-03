Na Letisku M. R. Štefánika sa začína letná sezóna, prináša 37 liniek

Bratislava 24. marca (TASR) - Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika (BTS) sa začína od nedele (26. 3.) letná letová sezóna, ktorá prináša 37 pravidelných liniek, z toho štyri nové destinácie. V piatok o tom informovala špecialistka pre vzťahy s verejnosťou letiska Veronika Hauswaldová.



Spresnila, že medzi novinkami je priama linka na Pobaltie, do litovského mesta Kaunas, ktorú bude prevádzkovať Ryanair od 27. marca. Linka bude vybavovaná trikrát týždenne, v pondelok, stredu a v piatok. Priame spojenie bude aj do dovolenkovej destinácie Marsa Alam v Egypte, doplnila špecialistka. Bude ho prevádzkovať spoločnosť Air Cairo. Linka sa spustí na konci marca.



Ďalšou novinkou je priame letecké spojenie do metropoly Podgorica v Čiernej Hore. Bude ho prevádzkovať spoločnosť Air Montenegro. Hauswaldová dodala, že do Čiernej Hory sa bude lietať dvakrát týždenne, a to v utorok a v sobotu. Linka bude spustená 17. júna. Medzi nové destinácie patria aj grécke Atény, ktoré bude prevádzkovať letecká spoločnosť Aegean Airlines. Priama linka do Atén sa spustí v septembri. Lietať sa bude dvakrát týždenne, v pondelok a vo štvrtok, uviedla Hauswaldová.



Vyčíslila, že v letnej sezóne sa bude z letiska BTS pravidelne lietať do 17 krajín a 33 destinácií. Najviac leteckých spojení počas letnej letovej sezóny bude zabezpečovať Ryanair, a to do 22 destinácií. Za ním nasleduje Smartwings, ktorý zabezpečí osem pravidelných spojení do dovolenkových miest, doplnila. Air Cairo bude prevádzkovať dve destinácie.



"Aegean Airlines a Air Montenegro budú zabezpečovať po jednom leteckom spojení," dodala Hauswaldová. Na bratislavské letisko prichádza aj nový letecký dopravca Tuss Air, cyperská spoločnosť, ktorá bude lietať do Larnaky na Cypre.



"Zaujímavosťou sú aj charterové lety, ktoré budú spájať Bratislavu s 38 dovolenkovými destináciami," vyčíslila Hauswaldová. Prvýkrát sa bude lietať do egyptského letoviska Marsa Matruh. Pribudlo aj niekoľko dovolenkových destinácií, ktoré sa minulý rok neprevádzkovali, napríklad chorvátsky Dubrovník, grécka Preveza a Kefalínia či Tirana v Albánsku.