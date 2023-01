Na letisku M. R. Štefánika v Bratislave pribudli nové spojenia

Bratislava 31. januára (TASR) - Z bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánika sa bude dať opätovne lietať do destinácií ako napríklad Mallorca, Rhodos či Antalya. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Dušan Keketi.



Bratislava bude mať spojenie charterovými letmi aj do Burgasu v Bulharsku, do Heraklionu na Krétu a na Rhodos v Grécku, na španielsku Mallorcu, do Tirany v Albánsku, do Hurghady a Marsa Alam v Egypte, do tureckej Antalye a na Maltu.



Nové možnosti bratislavského letiska súvisia aj s návratom jednej z českých cestovných kancelárií. Keketi situáciu komentoval slovami, že "z nášho hľadiska sa otvárajú k dispozícii pre Slovensko zaujímavé destinácie, ktoré Slováci radi navštevujú".



Riaditeľ letiska sa vyjadril, že sa snažia o pravidelné rozširovanie cestovateľských ponúk. Minulý rok bol podľa Keketiho extrémny tým, že v charterovej doprave registrovali nárast cestujúcich o 150 %. Letisku však ide nielen o počty cestujúcich na týchto letoch, ale je podľa neho dôležité vytváranie pravidelných leteckých liniek. V tejto súvislosti riaditeľ Keketi informoval o približne miliónovom medziročnom vzostupe cestujúcej verejnosti. Zo 480.000 návštevníkov stúpol počet transportovaných osôb na 1,4 milióna.