Na Letisku Piešťany budú 2 zahraničné spoločnosti servisovať lietadlá

Piešťany 3. októbra (TASR) – Dve spoločnosti zaoberajúce sa nákladnou leteckou dopravou si zriadia na Letisku Piešťany základne na opravu a údržbu svojej flotily. Nájomné zmluvy podpísalo vedenie letiska s Vulkan Air a Swift Solution Atlantic, informoval Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je majoritným vlastníkom letiska.



"Letisko Piešťany má za sebou úspešnú, už tretiu letnú charterovú sezónu. V jeho rozlietavaní pokračujeme aj prostredníctvom efektívneho využívania potenciálu nehnuteľného majetku. Uzavreli sme zmluvy so spoločnosťami, ktoré na letisku budú servisovať svoje nákladné lietadlá. Dohodli sme sa na dlhodobej a vzájomne výhodnej spolupráci. Piešťanské letisko tak dostalo ďalší rozvojový impulz, ktorý sa pozitívne odrazí aj na výsledkoch jeho hospodárenia," povedal Viskupič.



Zmluvy uzavreli predbežne do konca roka 2023 s tým, že môže prísť k ich predĺženiu. "S treťou spoločnosťou o podobnej zmluve aktívne rokujeme. Letisku to prinesie ďalšie pohyby a s tým spojené výnosy, čo je pre nás dôležité najmä mimo letnej sezóny. Verím, že perspektívne budeme ponúkať ešte viac nákladných letov z Piešťan, ktoré využívajú napríklad firmy v automobilovom priemysle," povedal výkonný riaditeľ Letiska Piešťany Bohumil Klečák.



Akcionármi Letiska Piešťany, a. s., sú TTSK, mesto Piešťany a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.