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Na letisku v Bratislave pribudne nové pracovisko kontroly
Polícia priebežne prispôsobuje počet policajtov na bratislavskom letisku aktuálnemu počtu letov a cestujúcich.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Cestujúci pri odletoch z letiska v Bratislave do krajín mimo schengenského priestoru a Európskej únie budú môcť onedlho využívať nové kontrolné pracovisko s ďalšími dvoma stálymi kontrolnými miestami. Pre TASR to potvrdila polícia s tým, že pre rast počtu cestujúcich počas letnej sezóny už posilnili personálne kapacity.
Polícia priebežne prispôsobuje počet policajtov na bratislavskom letisku aktuálnemu počtu letov a cestujúcich. „Cieľom je zabezpečiť čo najplynulejší priebeh hraničných kontrol aj počas letnej turistickej sezóny,“ uviedli z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
Počet policajtov na hraničnej kontrole prispôsobujú aktuálnemu letovému poriadku a podľa potreby operatívne posilňujú. „Na odletoch sú momentálne k dispozícii dve kontrolné pracoviská so štyrmi kontrolnými pruhmi. Počas letnej sezóny ich dopĺňajú policajti s mobilnými zariadeniami, ktorí vybavujú občanov EÚ, EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) a Švajčiarska,“ priblížila polícia. Na príletoch sú rovnako štyri kontrolné pruhy a sedem automatických hraničných brán pre oprávnených cestujúcich s biometrickým pasom.
Viacerí cestujúci na bratislavskom letisku pre zdržanie na kontrole počas tohto týždňa v utorok (30. 6.) nestihli svoj let. V priebehu 1,5-hodiny medzi 9.50 a 11.20 h odlietalo šesť lietadiel s takmer 1200 cestujúcimi mimo schengenskej zóny.
„Kontrola kamerových záznamov ukázala, že viacerí cestujúci, ktorí zmeškali let, prišli na hraničnú kontrolu až krátko pred odletom, alebo sa po jej absolvovaní včas nedostavili k nástupnej bráne,“ uviedla polícia. „Cestujúcim preto odporúčame prísť na letisko s dostatočným časovým predstihom a čo najskôr po bezpečnostnej kontrole absolvovať aj hraničnú kontrolu, najmä pri letoch mimo schengenského priestoru,“ dodala.
Zistenia z kamerových záznamov podľa polície nepotvrdili, že dôvodom bolo zlyhanie hraničnej kontroly. Ako uviedla, kontroly prebiehali plynulo a v súlade s platnými postupmi, pričom cestujúci vo viacerých prípadoch prišli na bezpečnostnú a následne hraničnú kontrolu až krátko pred plánovaným odletom.
„Naopak, cestujúci, ktorí absolvovali kontroly s dostatočným časovým predstihom, svoje lety stihli. Zároveň bolo identifikovaných aj niekoľko cestujúcich, ktorí sa po vykonaní hraničnej kontroly zdržiavali v tranzitnom priestore a na nástupnú bránu sa nedostavili včas,“ priblížili z polície.
Cestujúci by mali na letisko prichádzať minimálne dve hodiny pred odletom, najmä pri letoch mimo schengenského priestoru. Podľa polície si tak vytvoria dostatočnú časovú rezervu na registráciu, bezpečnostnú kontrolu, hraničnú kontrolu aj nástup do lietadla.
Polícia priebežne prispôsobuje počet policajtov na bratislavskom letisku aktuálnemu počtu letov a cestujúcich. „Cieľom je zabezpečiť čo najplynulejší priebeh hraničných kontrol aj počas letnej turistickej sezóny,“ uviedli z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
Počet policajtov na hraničnej kontrole prispôsobujú aktuálnemu letovému poriadku a podľa potreby operatívne posilňujú. „Na odletoch sú momentálne k dispozícii dve kontrolné pracoviská so štyrmi kontrolnými pruhmi. Počas letnej sezóny ich dopĺňajú policajti s mobilnými zariadeniami, ktorí vybavujú občanov EÚ, EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) a Švajčiarska,“ priblížila polícia. Na príletoch sú rovnako štyri kontrolné pruhy a sedem automatických hraničných brán pre oprávnených cestujúcich s biometrickým pasom.
Viacerí cestujúci na bratislavskom letisku pre zdržanie na kontrole počas tohto týždňa v utorok (30. 6.) nestihli svoj let. V priebehu 1,5-hodiny medzi 9.50 a 11.20 h odlietalo šesť lietadiel s takmer 1200 cestujúcimi mimo schengenskej zóny.
„Kontrola kamerových záznamov ukázala, že viacerí cestujúci, ktorí zmeškali let, prišli na hraničnú kontrolu až krátko pred odletom, alebo sa po jej absolvovaní včas nedostavili k nástupnej bráne,“ uviedla polícia. „Cestujúcim preto odporúčame prísť na letisko s dostatočným časovým predstihom a čo najskôr po bezpečnostnej kontrole absolvovať aj hraničnú kontrolu, najmä pri letoch mimo schengenského priestoru,“ dodala.
Zistenia z kamerových záznamov podľa polície nepotvrdili, že dôvodom bolo zlyhanie hraničnej kontroly. Ako uviedla, kontroly prebiehali plynulo a v súlade s platnými postupmi, pričom cestujúci vo viacerých prípadoch prišli na bezpečnostnú a následne hraničnú kontrolu až krátko pred plánovaným odletom.
„Naopak, cestujúci, ktorí absolvovali kontroly s dostatočným časovým predstihom, svoje lety stihli. Zároveň bolo identifikovaných aj niekoľko cestujúcich, ktorí sa po vykonaní hraničnej kontroly zdržiavali v tranzitnom priestore a na nástupnú bránu sa nedostavili včas,“ priblížili z polície.
Cestujúci by mali na letisko prichádzať minimálne dve hodiny pred odletom, najmä pri letoch mimo schengenského priestoru. Podľa polície si tak vytvoria dostatočnú časovú rezervu na registráciu, bezpečnostnú kontrolu, hraničnú kontrolu aj nástup do lietadla.