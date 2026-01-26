< sekcia Ekonomika
Na liberalizáciu sa popri ZSSK chystajú aj súkromní dopravcovia
ZSSK vníma liberalizáciu ako dlhodobý celoeurópsky proces a pripravuje sa systematicky.
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Na liberalizáciu železničnej osobnej dopravy, ktorú do roku 2030 pripravuje Ministerstvo dopravy (MD) SR, sa okrem Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) chystajú aj súkromní dopravcovia. „Skúsenosti, existujúce zázemie a odborný personál sú pre ZSSK prirodzenou výhodou, výsledok však bude závisieť najmä od konkrétnych podmienok jednotlivých súťaží,“ uviedol pre TASR hovorca národného dopravcu Ján Baček.
ZSSK vníma liberalizáciu ako dlhodobý celoeurópsky proces a pripravuje sa systematicky. „Zameriava sa na zvyšovanie efektívnosti prevádzky, modernizáciu vozového parku, rozvoj nových služieb, digitalizáciu predaja a zlepšovanie kvality prepravy. Cieľom je byť konkurencieschopným dopravcom schopným obstáť vo verejných súťažiach a zároveň zabezpečiť stabilnú a dostupnú verejnú službu v rozsahu, ktorý od národného dopravcu očakáva štát,“ potvrdil Baček.
Ministerstvo dopravy chce do konca roka 2026 vyhlásiť súťaže na tri súbory s 25 regionálnymi linkami (20 s motorovými vlakmi) v okolí Žiliny, Čadce, Dolného Kubína, Trenčína, Banskej Bystrice, Zvolena, Levíc, Lučenca, Humenného a Prešova.
Dopravca Leo Express (LE) má záujem o účasť v súťažiach, chce využiť skúsenosti z komerčných liniek aj z trasy Bratislava - Komárno, kde prevádzkuje vlaky od konca roka 2023. „Pripravujeme sa personálne a prijímame kvalitných zamestnancov do nášho slovenského tímu,“ priblížil pre TASR hovorca Leo Express Emil Sedlařík. „Potrebný čas na prípravu sa odvíja od veľkosti súborov, a tomu treba prispôsobiť čas na prípravu vozidiel. To sú hlavné kritériá, ktoré by mal zadávateľ zvažovať, aby liberalizácia mohla fungovať,“ upozornil.
Vrátiť sa na liberalizovaný trh v SR chce aj RegioJet (RJ). Podľa dopravcu kľúčové bude, ako ministerstvo nastaví súťaže. „Najmä musí mať jasnú predstavu, kde a aké vlaky budú jazdiť a aký bude objem vlakokilometrov. Ten by mal byť minimálne dva milióny vlakokilometrov, pretože bude treba zamestnať veľa ľudí a vybudovať depá,“ priblížil pre TASR PR manažér RegioJet Lukáš Kubát. Príprava projektu si vyžaduje minimálne tri, štyri roky.
„Bolo by nevhodné, aby ministerstvo vypísalo súťaže na staré motorové vlaky. Optimálne je súťažiť trate vhodné pre elektrické alebo batériové vlaky a elektrizovať trate, čo zároveň umožní štátu výrazne ušetriť na dotáciách za prevádzku,“ dodal Kubát.
Arriva ako najväčší prevádzkovateľ verejnej autobusovej dopravy v SR sa chce stáť lídrom aj v liberalizovanej časti železničnej dopravy. „Budeme chcieť spojovať verejnú autobusovú a verejnú vlakovú dopravu. Dá sa predpokladať, že sa budeme zaujímať o oblasti, kde sme silní. Železnica je schopná vytvoriť sieť alebo základ, na ktorý je možné nadviazať autobusmi,“ povedal pre TASR generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku Michal Horák.
„Každý otvorený trh a zdravá konkurencia má pozitívny dosah na zvýšenie kvality služieb, čo by mali pocítiť cestujúci,“ podotkol Horák. Rozhodujúce budú férové a realistické podmienky súťaží, bezpečnostné štandardy a dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov. Pre rozvoj regionálnej železničnej dopravy je nevyhnutné obnoviť infraštruktúru.
Čas na liberalizáciu do roku 2030 je podľa ZSSK primeraný, ak budú súťaže včas, transparentné a s jasnými pravidlami. „Príprava železničnej dopravy si vyžaduje dlhší horizont, najmä pri obstarávaní vozidiel, príprave personálu a nadväznosti na infraštruktúru a grafikon,“ dodal Baček.
Ministerstvo dopravy chce poskytnúť vozidlá pre prevádzku liniek a umožniť uchádzačom osloviť personál s pracovnými ponukami. „Priame zadávanie sa v princípe neočakáva s výnimkou regionálnej cezhraničnej dopravy, kde už prebehla súťaž v susednej krajine,“ uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková. Napríklad na linke Hodonín - Myjava Juhomoravský kraj vysúťažil dopravcu po štátnu hranicu v roku 2024, pričom zachádza pod licenciou ZSSK až po Myjavu.
