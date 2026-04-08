< sekcia Ekonomika
Na Light Art Festival v Trenčíne bude možné cestovať na jednosmerne
Autor TASR
Bratislava/Trenčín 8. apríla (TASR) - Záujemcovia o festival svetelného umenia Light Art, ktorý sa koná 10. až 11. apríla, môžu vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) cestovať do Trenčína a späť na jednosmerný lístok. ZSSK vypraví aj špeciálny Kultúrny expres. Informoval o tom hovorca ZSSK Ján Baček.
Festival prinesie do ulíc, parku aj interiérov Trenčína deväť svetelných inštalácií domácich aj zahraničných autorov. ZSSK umožní verejnosti cestovať na podujatie do Trenčína aj späť na jednosmerný lístok, cesta späť je platná bez ďalšieho doplatku. Lístky sú dostupné v pokladniciach ZSSK aj priamo vo vlaku bez poplatku za servis. Pri kúpe stačí uviesť, že ide o cestu na podujatie v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026.
Vo vybraných diaľkových spojoch sa vlak dočasne premení na priestor kultúrneho zážitku. V pripojenom špeciálnom vozni si budú môcť cestujúci vyskúšať interaktívne dielo Medzipulz - dve hliníkové gule zavesené v priestore, ktoré čakajú na dotyk. Jeden človek sa dotkne prvej gule, druhý druhej. Keď sa tieto dve osoby prepoja, priestor sa rozoznie jemnými tónmi harfy.
Program vo vlaku doplní workshop Neónová koláž na plátennej taške pod vedením Marianny Ambrušovej. Cestujúci si môžu vyskúšať grafickú techniku tlače z výšky na historickom lise.
Kultúrny expres vypraví ZSSK 10. apríla vo vlaku Ex 621 TATRAN s odchodom z Bratislavy o 13.15 h a príchodom do Košíc o 18.53 h, a 11. apríla vo vlaku Ex 618 TATRAN s odchodom z Košíc o 13.07 h a príchodom do Bratislavy o 18.45 h.
