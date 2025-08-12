Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na likvidáciu hnedouhoľných baní v Prievidzi vyčlenili 14,8 milióna

Na snímke ministerka hospodárstva Denisa Saková. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dotáciu poskytli na základe výzvy zameranej na uľahčenie zatvorenia uhoľných prevádzok.

Autor TASR
Prievidza/Bratislava 12. augusta (TASR) - Na likvidáciu uhoľných baní neschopných konkurencie vyčlenil štát dotáciu 14,8 milióna eur. Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo so spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorá zabezpečí financovanie zodpovedného a bezpečného zatvárania uhoľných baní. Informovala o tom hovorkyňa baní Adriana Siváková.

Dotáciu poskytli na základe výzvy zameranej na uľahčenie zatvorenia uhoľných prevádzok. Je krytá zo schválenej štátnej pomoci, ktorú ešte v roku 2019 odobrila Európska komisia. Financie použijú bane na podporu pre zamestnancov, ktorí v dôsledku útlmu prichádzajú o prácu (vrátane odstupného a odchodného), na bezpečnostné práce v podzemí spojené so zatváraním výrobných jednotiek a na úhradu nákladov na asanáciu a rekultiváciu bývalých ťažobných lokalít, aby sa územie mohlo v budúcnosti opätovne využívať.

Pred vyťažením poslednej tony domáceho hnedého uhlia na Slovensku v decembri 2023 pracovalo v Hornonitrianskych baniach Prievidza 1400 zamestnancov, aktuálne spoločnosť zamestnáva 370 pracovníkov. Proces postupného znižovania stavov zamestnancov bude pokračovať aj v ďalšom období.

„Zatváranie a likvidácia bývalých hnedouhoľných ťažobných prevádzok prebieha systematicky, s ohľadom na zamestnancov a životné prostredie. Štátna podpora pomáha zmierniť sociálne dosahy a zároveň zabezpečiť bezpečný a ekologicky zodpovedný koniec uhoľnej éry Slovenska,“ doplnila hovorkyňa.
