Na linke číslo 16 v Trnave sa možno zoznámiť s vodíkovým autobusom

Na snímke štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec počas tlačovej konferencie pri príležitosti spustenia skúšobných jázd vodíkového autobusu v Trnave v pondelok 9. januára 2023. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke vodíkový autobus pri príležitosti spustenia skúšobných jázd vodíkového autobusu v Trnave v pondelok 9. januára 2023. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 9. januára (TASR) – Dva dni od utorka 10. januára bude v Trnave na jednej z liniek autobusovej dopravy premávať autobus na vodíkový pohon. Vozidlo, ktoré už absolvovalo jazdy v Česku a následne pôjde do Maďarska, bude v podmienkach reálnej premávky rovinatej Trnavy jazdiť v rámci Central European Hydrogen Bus Roadshow. Organizuje ju Európske partnerstvo pre čistý vodík (Clean Hydrogen Partnership). Informoval o tom predseda Národnej vodíkovej asociácie (NVA) Slovenska Ján Weiterschütz.Jazdy na portugalskom autobuse s palivovými článkami CAETANO H2.City Gold budú na linke číslo 16 bezplatné.uviedol Weiterschütz. Akciu pripravilo Európske spoločenstvo pre čistý vodík, NVA je národným koordinátorom. Partnermi sú Messer Tatragas, ktorý zabezečuje pre autobus vodík, dopravná spoločnosť Arriva i mesto Trnava a ďalší.Vodíková téma sa na Slovensku podľa Weiterschütza rozvíja a má podporu ministerstva hospodárstva (MH) a ďalších.doplnil. To potvrdil aj štátny tajomník MH Peter Švec. Uviedol, že popri aktuálnych otázkach najmä v oblasti energií nezabúdajú ani na strednodobejší horizont etablovania technológií, ktoré sú cestou k znižovaniu emisií alebo k bezemisnému prostrediu. Akčný plán vychádza z Národnej vodíkovej stratégie. "konštatoval Švec.Pre MH je najdôležitejšie využitie vodíka v priemysle, potom v energetike a následne v doprave, najmä v nákladnej a hromadnej. Akčný plán zahŕňa aj vznik Centra výskumu vodíkových technológií na pôde dvoch košických univerzít v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.Viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo uviedol, že mesto sa dlhodobo snaží vyvíjať aktivity k udržateľnej forme dopravy. Podujatie ako Hydrogen Bus Roadshow pomôže mestu zodpovedať na otázky dôležité pre samosprávu v rozhodovaní. Podľa generálneho riaditeľa Arriva Trnava Petra Nemca dopravca mal záujem testovať vodíkový autobus počas zimnej prevádzky, ktorá sa líši od letnej.uviedol.