Na Liptove avizujú veľmi dobré podmienky na lyžovanie

Liptovský Mikuláš 9. marca (TASR) – Na Liptove avizujú stále veľmi dobré podmienky na lyžovanie aj dostatok voľných ubytovacích kapacít. Potvrdila to Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Dodala, že najsilnejší týždeň zaznamenali od 20. do 26. februára, keď súbežne prázdninovali deti zo západného Slovenska aj poľskej Varšavy a Mazovského vojvodstva.



"V regióne sú veľmi dobré lyžiarske podmienky, v Jasnej sa lyžuje v celom stredisku na severnej aj južnej strane Chopku. Dobré podmienky avizujú aj Malinô Brdo pri Ružomberku, Ski Centrum Opalisko v Závažnej Porube, Ski areál Podbreziny v Liptovskom Mikuláši, Dolinky v Žiarskej doline, Žiarce v Pavčinej Lehote či Čertovica," vymenovala Šarafínová.



Do konca tohto týždňa na Liptove premávajú v plnej prevádzke aj bezplatné skibusy. Ako podotkla riaditeľka liptovskej OOCR Darina Bartková, prepravu skibusmi ocenia najmä tí lyžiari, ktorým sa nepodarí ubytovať bezprostredne pri svahoch. "Skibusy premávajú do Jasnej z celého regiónu, pričom zo záchytného parkoviska na začiatku Demänovskej doliny jazdia v intervale každých 15 minút," povedala.