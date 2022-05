Na Liptove otvorili Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti

Liptovský Hrádok 5. mája (TASR) – Budúcich špecialistov na ochranu virtuálneho priestoru vzdelávajú v novom Centre excelentnosti kybernetickej bezpečnosti na Liptove. Centrum má podporiť inovatívne vzdelávanie. V spolupráci so Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Liptovskom Hrádku (SOŠE LH) ide o pilotný projekt výučby študentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. TASR o tom informovala Petra Lichvárová z Clustra Kybernetickej Bezpečnosti (CKB), ktorý stojí za projektom.



S výučbou študentov SOŠE LH v predmete kybernetická bezpečnosť začali v septembri minulého roka. "Cieľom vzdelávania študentov je sprostredkovať teoretické znalosti z oblasti práva a procesov aj praktické skúsenosti v oblasti monitoringu kybernetickej bezpečnosti," priblížila Lichvárová.



Ako dodala, riešenia bezpečnostných incidentov si môžu študenti vyskúšať v tzv. Open Training Lab, kde sú použité profesionálne technológie využívané v oblasti bezpečnostného monitoringu.



Združenie CKB sa zaoberá právnymi, procesnými a technickými otázkami komplexnej ochrany informačnej bezpečnosti a dátových aktív. Nosnou aktivitou klastra je vzdelávanie. "Zameriavame sa na výmenu informácií a tzv. know how medzi členmi klastra. Následne môžu odovzdávať svoje skúsenosti a nadobudnuté vedomosti prevádzkovateľom základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti," dodal predseda klastra Ján Lichvár s tým, že CKB rozvíja spoluprácu aj na úrovni vysokých škôl.