Na Liptove pribudol nový vodný park s kapacitou 200 osôb

Demänovská Dolina 23. júla (TASR) – Aktuálna letná sezóna priniesla na Liptov novinku v podobe ďalšieho vodného parku. Je zasadený do podhorského prostredia Nízkych Tatier a dopĺňa rezort na začiatku Demänovskej doliny. Návštevníkom bude svoje služby ponúkať počas letných mesiacov. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Ide o menší vodný park s kapacitou 200 osôb. Voda v bazénoch na plávanie je vyhrievaná, má okolo 28 stupňov Celzia. "Podľa dostupných informácií sa nám na Liptove podarilo v rekordnom čase postaviť najväčší drevený bazén na Slovensku. Konštrukcia nášho vodného parku je celá z dreva, držali sme sa škandinávskeho dizajnu a čistých línií, aby sme ho čo najlepšie začlenili do prostredia pod Nízkymi Tatrami," povedal marketingový manažér Demänová Rezort Jozef Droppa.



Vodný park tvorí 20-metrový bazén a bazén pre deti s hladinou vody od 15 do 35 centimetrov so šmýkačkou. "Výstavba trvala rekordných šesť týždňov. Paradoxne, najviac času nám zabralo položenie dlažby a dokončovacie práce, nie samotná stavba drevenej konštrukcie," priblížil Droppa. Nová vodná prevádzka na Liptove zabezpečila prácu 20 ľuďom v trvalom pracovnom pomere aj brigádnicky.



"Voda k letu neodmysliteľne patrí. Dovolenkári u nás hľadajú stále nové miesta na zábavu aj relax a som rada, že Liptov im vždy niečo zaujímavé aj nové ponúkne," doplnila riaditeľka liptovskej OOCR Darina Bartková.