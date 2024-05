Na Liptove sa uskutočnia majstrovstvá Slovenska v saunovaní

Bešeňová 20. mája (TASR) - Vodný park v Bešeňovej (okres Ružomberok) bude od štvrtka 23. do soboty 25. mája dejiskom 7. ročníka Majstrovstiev Slovenska v saunových rituáloch. Svoje umenie s uterákom počas podujatia predstaví aj majster sveta Róbert Židek. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.



Ako dodala, podujatie spája zdravotný benefit saunovania s prvkami divadelnej show. "V Bešeňovej sa predstaví osmička najlepších saunamastrov z celého Slovenska v kategórii single a takisto tri tímy. Bonusom tohto ročníka je, že na svetové majstrovstvá v Holandsku postúpia priamo až dvaja súťažiaci z kategórie single a dva tímy. Tretie miesto získa priamy postup do semifinále majstrovstiev sveta, ktoré bude u susedov v Česku," priblížila Šarafínová.



Odborná medzinárodná porota hodnotí profesionalitu, kreativitu, predvedenie procedúry, aromaterapiu, spracovanie a predvedenie príbehu. Takisto kostýmy, emócie či techniku práce so saunovým uterákom. "Saunové rituály majú svojich priaznivcov na Slovensku už niekoľko rokov. Nejde o bežné saunovanie, ale v podstate o saunové divadlo s prvkami show," vysvetlila Šarafínová.



Počas rituálu saunamaster polieva lávové kamene vodou, následne používa ľadovú drvinu s prídavkom 100 % prírodných esenciálnych olejov na aromatizáciu a dezinfekciu priestoru sauny. Aktuálnym trendom je využitie tzv. "prírodných vykurovadiel" v priestoroch sauny. Na rozhorúčených lávových kameňoch sa začne voda výrazne odparovať, čím dochádza k postupnému nárastu teploty a vlhkosti vzduchu v saune. Následne saunamaster za použitia rôznych trikov rozháňa horúci vzduch saunovým uterákom, vejárom alebo vlajkou. Tým zefektívni proces saunovania a prostredníctvom divadelných prvkov a rekvizít odprezentuje návštevníkom príbeh v zvolenej téme.