Na Liptove sprístupnili nové lyžiarske stredisko

Liptovský Mikuláš 6. februára (TASR) – Pre menej náročných lyžiarov a rodiny s deťmi otvorili v mestskej časti Liptovského Mikuláša, v Demänovej, nové lyžiarske stredisko. Centrum ponúka nenáročný svah s dvomi vlekmi, uzavretú zónu pre najmenších, večerné osvetlenie aj doplnkovú lyžiarsku infraštruktúru. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Do strediska sa lyžiari dostanú autom, parkovanie je bezplatné. "Lyžujeme denne od 8.30 h do 16.00 h, zjazdovky sú technicky zasnežované a denne upravované. Naše zjazdovky sú navyše osvetlené, takže plánujeme spustiť aj večerné lyžovanie," priblížila riaditeľka rezortu v Demänovej Zuzana Hriňová.



V novootvorenom stredisku nechýbajú ski servis, požičovňa výstroja, lyžiarska škola a tri gastronomické prevádzky. Deti sa vyšantia aj na snowtubingu. Ak to počasie dovolí, čoskoro v stredisku sprístupnia aj 550 metrov dlhú bežeckú trasu, ktorá bude rovnako technicky zasnežovaná a denne upravovaná, doplnila Šarafínová.



Aktuálne sa na Liptove lyžuje na severnej aj južnej strane Chopka, v Žiarskej doline v stredisku Dolinky, v Pavčinej Lehote v stredisku Žiarce, v Závažnej Porube v stredisku Opalisko či v stredisku Malinô Brdo v Ružomberku.