< sekcia Ekonomika
Na MIRRI podľa V. Remišovej rozhadzovali peniaze na lety
MIRRI v reakcii uviedlo, že „ak chce niekto hovoriť o hospodárení štátu, mal by najskôr vysvetliť vlastné pôsobenie vo funkcii“.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pod vedením Samuela Migaľa (nezávislý) za rok jeho pôsobenia vo funkcii „prelietali“ on a jeho úradníci 375.834 eur. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí). Objednávali si podľa nej „na svoje cesty Kaliňákove luxusné tryskáče a vyhadzovali nehorázne peniaze na jedlo a pitie na palube“. MIRRI v reakcii uviedlo, že „ak chce niekto hovoriť o hospodárení štátu, mal by najskôr vysvetliť vlastné pôsobenie vo funkcii“.
„Ukážkou arogancie a rozhadzovania peňazí je výlet ministra Migaľa do Bukurešti koncom novembra minulého roku, kde si objednal vládny špeciál, ktorý stál 20.000 eur, letel z Bratislavy do Košíc a odtiaľ do Bukurešti. Nevieme, či sa lietadlo muselo zastavovať nebodaj pre pána ministra špeciálne v Košiciach ako nejaký súkromný taxík, ale vieme, že za jedinú pracovnú cestu do Bukurešti zaplatilo ministerstvo viac než 3800 eur len na catering, teda za jedlo a pitie,“ spresnila Remišová.
Za „odporný papalášizmus“ považuje Remišová aj to, že Migaľ si pravidelne objednával na svoje cesty aj vojenský špeciál. Naposledy to bolo začiatkom tohto roka, keď si objednal za 20.000 eur vojenský špeciál od ministerstva obrany.
„Je vysoko pravdepodobné, že sa vyvážal práve vojenskými ‚tryskáčmi‘, o ktorých minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) tvrdil, že ich kúpil na to, aby nimi prevážal chorých ľudí, prípadne evakuoval ľudí v krízových situáciách. V skutočnosti ich kupoval pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa nimi vozí na MDŽ alebo pre ministrov ako Migaľ, čo je drzý papalášizmus,” podčiarkla.
Remišová zároveň spočítala aj všetky výdavky za letenky alebo za cesty vládnym a vojenským špeciálom počas roka, čo je minister Migaľ vo funkcii. „Za rok vo funkcii dokázal Migaľ a jeho úradníci prelietať, prejesť a prepiť závratných 375.834 eur. Mimochodom, len od začiatku roka 2026, teda za dva mesiace, už prelietali takmer 80.000 eur vrátane cesty vojenským ‚tryskáčom‘. Pripravili sme preto zákon ‚Lex Antipapaláš‘,“ dodala Remišová s tým, že uvedené praktiky musia skončiť.
Podľa MIRRI je pozoruhodné, že moralizovanie prichádza práve od Remišovej, po ktorej pôsobení MIRRI rieši množstvo problémových projektov a podozrení, ktorými sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. „Rezort je presvedčený, že ide o pokus o pomstu za zatiaľ sedem trestných oznámení, ktoré boli podané v súvislosti s manažmentom rezortu Veronikou Remišovou a za obnovenie trestného stíhania v kauze ‚Govnet‘,“ uviedol v reakcii pre TASR odbor komunikácie MIRRI.
Ak chce niekto hovoriť o hospodárení štátu, mal by podľa MIRRI najskôr vysvetliť vlastné pôsobenie vo funkcii. Ministerstvo preto v krátkom čase zverejní kompletný prehľad faktov, ktorý ukáže, ako veľmi sa tvrdenia Remišovej vzdialili od reality.
„Ukážkou arogancie a rozhadzovania peňazí je výlet ministra Migaľa do Bukurešti koncom novembra minulého roku, kde si objednal vládny špeciál, ktorý stál 20.000 eur, letel z Bratislavy do Košíc a odtiaľ do Bukurešti. Nevieme, či sa lietadlo muselo zastavovať nebodaj pre pána ministra špeciálne v Košiciach ako nejaký súkromný taxík, ale vieme, že za jedinú pracovnú cestu do Bukurešti zaplatilo ministerstvo viac než 3800 eur len na catering, teda za jedlo a pitie,“ spresnila Remišová.
Za „odporný papalášizmus“ považuje Remišová aj to, že Migaľ si pravidelne objednával na svoje cesty aj vojenský špeciál. Naposledy to bolo začiatkom tohto roka, keď si objednal za 20.000 eur vojenský špeciál od ministerstva obrany.
„Je vysoko pravdepodobné, že sa vyvážal práve vojenskými ‚tryskáčmi‘, o ktorých minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) tvrdil, že ich kúpil na to, aby nimi prevážal chorých ľudí, prípadne evakuoval ľudí v krízových situáciách. V skutočnosti ich kupoval pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa nimi vozí na MDŽ alebo pre ministrov ako Migaľ, čo je drzý papalášizmus,” podčiarkla.
Remišová zároveň spočítala aj všetky výdavky za letenky alebo za cesty vládnym a vojenským špeciálom počas roka, čo je minister Migaľ vo funkcii. „Za rok vo funkcii dokázal Migaľ a jeho úradníci prelietať, prejesť a prepiť závratných 375.834 eur. Mimochodom, len od začiatku roka 2026, teda za dva mesiace, už prelietali takmer 80.000 eur vrátane cesty vojenským ‚tryskáčom‘. Pripravili sme preto zákon ‚Lex Antipapaláš‘,“ dodala Remišová s tým, že uvedené praktiky musia skončiť.
Podľa MIRRI je pozoruhodné, že moralizovanie prichádza práve od Remišovej, po ktorej pôsobení MIRRI rieši množstvo problémových projektov a podozrení, ktorými sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. „Rezort je presvedčený, že ide o pokus o pomstu za zatiaľ sedem trestných oznámení, ktoré boli podané v súvislosti s manažmentom rezortu Veronikou Remišovou a za obnovenie trestného stíhania v kauze ‚Govnet‘,“ uviedol v reakcii pre TASR odbor komunikácie MIRRI.
Ak chce niekto hovoriť o hospodárení štátu, mal by podľa MIRRI najskôr vysvetliť vlastné pôsobenie vo funkcii. Ministerstvo preto v krátkom čase zverejní kompletný prehľad faktov, ktorý ukáže, ako veľmi sa tvrdenia Remišovej vzdialili od reality.