Na mníchovskom autosalóne IAA očakávajú viac ako 700 vystavovateľov
Autor TASR
Mníchov 28. augusta (TASR) - Medzinárodný autosalón IAA v Mníchove bude tento rok väčší a predstaví výrazne viac čínskych výrobcov. Počet vystavovateľov z Čínskej ľudovej republiky sa v porovnaní s rokom 2023 zvýši približne o 40 %, oznámil vo štvrtok usporiadateľ veľtrhu, Združenie nemeckého automobilového priemyslu (VDA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celkovo sa v Mníchove medzi 9. a 14. septembrom opäť očakáva viac ako 700 vystavovateľov. Presný počet VDA neuviedlo z dôvodu očakávaných dodatočných prihlášok. Medzi vystavovateľmi bude viac ako 30 výrobcov automobilov, čo je o tretinu viac ako pred dvoma rokmi. Na IAA sa vrátia Kia a Hyundai. Jedno prominentné meno bude chýbať, a to americký výrobca elektromobilov Tesla.
Keďže výstava s oficiálnym názvom „IAA Mobility“ už nie je výhradne automobilovým veľtrhom, budú na nej zastúpené napríklad aj štátna železničná spoločnosť Deutsche Bahn alebo firmy pôsobiace v cyklistickom odvetví.
Skutočnosť, že čínsky automobilový priemysel, ktorý na svojom domácom trhu trpí nadprodukciou, cenovými vojnami a slabými obchodnými výsledkami, plánuje rozšíriť svoju exportnú ofenzívu v Európe, ilustruje aj silné zastúpenie čínskych firiem v Mníchove. Najväčší výrobca elektromobilov na svete, čínska spoločnosť BYD, si napríklad zarezervoval 15 miest pre svoje testovacie vozidlá. Celkovo budú môcť návštevníci IAA vyskúšať 231 rôznych modelov zúčastnených výrobcov.
