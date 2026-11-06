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Na modernizáciu Gabčíkova pôjde 30 miliónov eur
Finančné prostriedky sú určené na obnovu elektro- a strojnotechnologickej časti turbínovo-generátorových sústrojenstiev TG1 a TG2.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Vodohospodárska výstavba získala dotáciu 30 miliónov eur z Environmentálneho fondu na modernizáciu dvoch Kaplanových turbín vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo. Ide o druhú úspešne získanú dotáciu z prostriedkov Modernizačného fondu. Informoval o tom v piatok štátny podnik Vodohospodárska výstavba.
Finančné prostriedky sú určené na obnovu elektro- a strojnotechnologickej časti turbínovo-generátorových sústrojenstiev TG1 a TG2. Cieľom projektu je odstrániť technické a morálne opotrebenie zariadení, zvýšiť bezpečnosť a efektivitu prevádzky a predĺžiť životnosť elektrárne.
„Získanie ďalších 30 miliónov eur je významným úspechom pre náš podnik,“ uviedol poverený generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Andrej Kasana. Ocenil pritom prácu zamestnancov, ktorí sa podieľali na príprave projektu a získaní finančnej podpory.
Dotácia sa týka samostatného projektu inovácie turbogenerátorov TG1 a TG2, ktorý dopĺňa komplexnú modernizáciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Tá predstavuje investíciu v hodnote viac ako 465 miliónov eur a zahŕňa dodávku ôsmich Kaplanových turbín novej generácie, ôsmich statorov generátorov a piatich blokových transformátorov.
Obnova dvoch existujúcich sústrojenstiev má prispieť aj k zníženiu investičných nákladov, ktoré musí podnik pokryť z vlastných zdrojov. Modernizácia má zároveň zvýšiť hltnosť turbín, čo umožní prevádzať väčšie prietoky počas povodní, a znížiť environmentálnu záťaž obmedzením prevádzkových olejových náplní a množstva izolačného plynu.
Investícia má zvýšiť účinnosť turbín a blokových transformátorov a vytvoriť predpoklady na predĺženie prevádzky elektrárne o ďalších najmenej 30 rokov. Vodná elektráreň Gabčíkovo patrí medzi významné energetické a vodohospodárske objekty na Slovensku a zohráva úlohu aj pri ochrane pred povodňami.
Finančné prostriedky sú určené na obnovu elektro- a strojnotechnologickej časti turbínovo-generátorových sústrojenstiev TG1 a TG2. Cieľom projektu je odstrániť technické a morálne opotrebenie zariadení, zvýšiť bezpečnosť a efektivitu prevádzky a predĺžiť životnosť elektrárne.
„Získanie ďalších 30 miliónov eur je významným úspechom pre náš podnik,“ uviedol poverený generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Andrej Kasana. Ocenil pritom prácu zamestnancov, ktorí sa podieľali na príprave projektu a získaní finančnej podpory.
Dotácia sa týka samostatného projektu inovácie turbogenerátorov TG1 a TG2, ktorý dopĺňa komplexnú modernizáciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Tá predstavuje investíciu v hodnote viac ako 465 miliónov eur a zahŕňa dodávku ôsmich Kaplanových turbín novej generácie, ôsmich statorov generátorov a piatich blokových transformátorov.
Obnova dvoch existujúcich sústrojenstiev má prispieť aj k zníženiu investičných nákladov, ktoré musí podnik pokryť z vlastných zdrojov. Modernizácia má zároveň zvýšiť hltnosť turbín, čo umožní prevádzať väčšie prietoky počas povodní, a znížiť environmentálnu záťaž obmedzením prevádzkových olejových náplní a množstva izolačného plynu.
Investícia má zvýšiť účinnosť turbín a blokových transformátorov a vytvoriť predpoklady na predĺženie prevádzky elektrárne o ďalších najmenej 30 rokov. Vodná elektráreň Gabčíkovo patrí medzi významné energetické a vodohospodárske objekty na Slovensku a zohráva úlohu aj pri ochrane pred povodňami.