Na modernizáciu trate do Humenného pôjde vyše 221,4 mil. eur

Bratislava 15. marca (TASR) - Na elektrifikáciu a komplexnú rekonštrukciu trate Bánovce nad Ondavou - Humenné pôjde z európskeho plánu obnovy a odolnosti vyše 221,4 milióna eur. Finančné prostriedky majú pokryť výdavky na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu trate, elektrifikáciu, vybudovanie zabezpečovacích zariadení a zvýšenie bezpečnosti trate i na stavebný dozor. V piatok o tom informovalo Ministerstvo dopravy (MD) SR s tým, že so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali zmluvu o poskytnutí príspevku.



"Od minulého roka prebiehajú stavebné práce a my všetkých prosíme o trpezlivosť, pretože výsledok bude stáť za to. Moderná trať umožní nasadiť moderné súpravy a vozne, skráti čas prepravy a poskytne vyšší komfort cestovania. V neposlednom rade však vďaka týmto európskym peniazom budú ľudia na východe dýchať čistejší vzduch," priblížila štátna tajomníčka MD Denisa Žiláková.



Stavebné práce podľa rezortu dopravy napredujú podľa harmonogramu. Momentálne sa pracuje v stanici Humenné a v úseku medzi Michalovcami a Humenným.



Elektrifikácia a modernizácia trate má priniesť zrýchlenie spojenia do Humenného. V rámci rekonštrukcie sa totiž zvýši traťová rýchlosť na 120 kilometrov za hodinu (km/h). Vybudujú sa aj nové vyššie a pre cestujúcich pohodlnejšie nástupištia.



Súčasťou projektu je elektrifikácia trate, ktorá má priniesť zníženie prevádzkových nákladov. Zmodernizovať sa majú aj zabezpečovacie zariadenia, čím sa zvýši bezpečnosť na trati.