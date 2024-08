Na národnom výstavisku v Nitre sa začal 49. ročník Agrokomplexu

Nitra 15. augusta (TASR) - Na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre sa začal 49. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Na ploche viac ako 50.000 štvorcových metrov sa predstavuje vyše 500 vystavovateľov z desiatich krajín, informoval zástupca riaditeľa výstaviska pre ekonomiku, obchod a služby Ondrej Vaňo. Výstava potrvá do nedele 18. augusta. Organizátori očakávajú vyše 82.000 návštevníkov.



Súčasťou poľnohospodárskej výstavy je aj Národná výstava hospodárskych zvierat a výstava Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo. Nosnou témou tohtoročného veľtrhu je prepojenie generácií. "Vystavovatelia predstavujú na veľtrhu to najhodnotnejšie, čo slovenský vidiek tvorí a ponúka," skonštatoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).



Pre návštevníkov sú počas štyroch dní pripravené dynamické ukážky poľnohospodárskej techniky, hospodárske zvieratá, nové expozície, množstvo ochutnávok kvalitných slovenských potravín, folklórne vystúpenia, súťaže a pestrý sprievodný program. Pre odbornú verejnosť sú určené workshopy, diskusie s odborníkmi, prednášky i odborné poradenstvo.



V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa na veľtrhu zvýšilo zastúpenie najnovších modelov poľnohospodárskej techniky. Vystavovatelia ju predstavujú na viac ako 10.000 štvorcových metrov výstavnej plochy. V spolupráci so združením Agrion ponúkajú komentované predvádzanie poľnohospodárskych strojov priamo na výstavnej ploche.



Pavilón M1 je venovaný producentom potravín, držiteľom ocenenia Značka kvality SK a farmárom, pripravené sú ochutnávky kvalitných slovenských potravín. Slovenský včelársky spolok organizuje laickú degustačnú súťaž o Najlepší slovenský med 2024, Slovenský Rád rytierov destilátov pripravil súťaž Jablkovica roka 2024.