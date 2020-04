Na NBS sa vlani obrátilo viac ľudí, sťažujú sa najmä na poisťovne

Bratislava 19. apríla (TASR) - Na Národnú banku Slovenska (NBS) sa vlani obrátilo viac finančných spotrebiteľov. Celkovo dostala 2171 podaní, čo predstavuje medziročný nárast o 11 %. Najviac sa pritom ľudia sťažovali na poisťovne. Vyplýva to zo správy o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom pre oblasť ochrany spotrebiteľa za minulý rok.



Až 58,2 % z celkových podaní sa týkali poisťovní, 25 % bankovníctva a 10 % nebankových veriteľov. Až na relatívne krátke prechodné obdobie, keď sa ľudia sťažovali najviac na spotrebiteľské úvery, najmä v rokoch 2015 - 2016, je podľa NBS pravidelne najviac podaní na poisťovne. "Ide o prirodzený jav, pretože plnenie z poistnej zmluvy sa má vyplácať väčšinou pri nepríjemnej životnej situácii. Ak klient nedostane očakávané plnenie, domáha sa ho často aj bez ohľadu na znenie zmluvy," konštatuje NBS, ktorá sa pri všetkých podaniach zaoberá aj ich opodstatnenosťou. Ukázalo sa, že takmer tretina (29,3 %) všetkých podaní bolo opodstatnených.



Dohliadané subjekty pristúpili po výzve národnej banky k dobrovoľnej náprave v 305 prípadoch, čo znamená úspešnosť v 48 % z opodstatnených podaní. V týchto prípadoch subjekty vyplatili klientom takmer 405.000 eur.



V prípade poistenia majetku sa ľudia najviac sťažovali na nedostatočnú výšku poistného plnenia. NBS zistila, že náhrada škody na majetku, najmä na autách nie je vždy vypočítaná podľa vyhlášky, ktorá stanovuje pravidlá pre určenie hodnoty majetku a jeho poškodenia. NBS preto tlačí na vyššiu transparentnosť, najmä pri náhrade škody v povinnom zmluvnom poistení. Medziročne sa však zvýšili aj podania týkajúce sa zamietnutia poistného plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania.



Pozitívnou správou je, že pri spotrebiteľských úveroch sa vytrácajú nedostatky, s ktorými sa stretávala NBS pri zmluvách uzatvorených pred rokom 2015. "Veritelia v súčasnosti ponúkajú klientom kvalitnejšie zmluvy bez tak zásadných neprijateľných podmienok, ako to bolo v minulosti," konštatuje NBS. Vzrástli však počty podaní na praktiky pri vymáhaní pohľadávok z úverov. Ľudia sa sťažujú najmä na obťažovanie zo strany spoločností nadmernými telefonátmi a zasielaním textových správ. Vo väčšine prípadov však nevedia dokázať, že boli obťažovaní. NBS preto radí, aby si ukladali všetky SMS správy a zaznamenávali históriu telefonických hovorov.



Rovnako aj v oblasti finančného sprostredkovania naráža dohľad na problémy s dojednaním zmlúv. Ľudia sa sťažujú na to, že finančný agent pri jej dojednaní tvrdil niečo iné, ako bolo na zmluve, sľuboval mu výhody a neupozornil na riziká. "Pred uzatváraním zmluvy je dôležité opýtať sa na všetko, čomu klient nerozumie a žiadať, aby boli zaznamenané otázky klienta a aj odpovede agenta," odporúča NBS s tým, aby klienti svoje otázky a požiadavky zaslali agentovi aj emailom, aby neskôr vedeli dokázať, či boli splnené.



Zo správy NBS vyplýva aj to, že pravidelne sa opakujú podania týkajúce sa zneužitia platobných nástrojov, tiež zaznamenala podania týkajúce sa obchodovania s finančnými nástrojmi, keď v niekoľkých prípadoch klienti utrpeli pomerne veľké finančné straty obchodovaním na zahraničných platformách. NBS pritom dlhodobo upozorňuje, aby ľudia neuzatvárali zmluvy so subjektmi, ktoré nepodliehajú jej dohľadu a dôkladne zvážili všetky riziká daného investovania.