Na neformálnom stretnutí agroministrov zastupoval SR Ján Mičovský

Bratislava 2. septembra (TASR) – Slovenský minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) sa v utorok (1.9.) vrátil z neformálneho stretnutia ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo – AGRIFISH. Témou dvojdňového stretnutia boli poučenia z krízy COVID-19, posilnenie odolnosti potravinového dodávateľského reťazca, označovanie pôvodu a dobrých životných podmienok zvierat a ochrana zvierat počas transportu. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) Anežka Hrdá.



Mičovský videl riešenie zvyšovania odolnosti reťazca v podpore domácej produkcie a v zameraní sa na lokálnu potravinovú sebestačnosť, pri zachovaní voľného pohybu tovaru. Podobný názor smerom k zlepšeniu podpory regionálnych reťazcov a lokálnych produktov malo viacero ministrov, niektorí považovali za dôležité aj zníženie závislosti od dovozu bielkovinových krmív. Niekoľko ministrov apelovalo na zachovanie otvorených trhov pre vývozcov, iní poukázali na potrebu zaviesť reciprocitu a vyžadovať od tretích krajín dodržiavanie rovnako prísnych podmienok pri dovážaných produktoch.



K téme označovania pôvodu produktov uviedol podľa Hrdej minister ako dobrý príklad označovanie vajec a spôsobu chovu nosníc. Podľa viacerých ministrov by sa označovanie pôvodu malo naďalej zameriavať predovšetkým na označovanie vajec, mäsa, mlieka a primárnej zložky vo výrobkoch z nich. Mičovský pri tejto príležitosti opätovne poukázal na potrebu riešenia označovania pôvodu dovážaných zmesí medu, v čom sa zhodol aj s ďalšími svojimi kolegami.



Pri otázke zavedenia označovania dobrých životných podmienok zvierat požadoval predovšetkým prijatie harmonizovaných pravidiel, čo podporili aj ďalšie krajiny. Nemecké predsedníctvo plánuje k problematike označovania pripraviť závery, ktoré predloží ministrom na schválenie na niektorej z nastávajúcich jesenných Rád ministrov.



Počas neformálneho stretnutia absolvoval Mičovský aj viacero bilaterálnych rokovaní so svojimi partnermi. Komisár pre poľnohospodárstvo EÚ Janusz Wojciechowski potvrdil svoj zámer pricestovať v októbri na Slovensko, pokiaľ to situácia s pandémiou dovolí. S poľským ministrom Janom Krzysztofom Ardanowskim a maďarským ministrom Istvánom Nagyom si minister vymenil názory na opatrenia, ktoré každá z krajín prijímala v záujme boja proti africkému moru ošípaných. Vzhľadom na kritickú situáciu v pohraničnej oblasti sa s maďarským ministrom dohodol na ďalšom stretnutí, na ktorom by prediskutovali konkrétne opatrenia, ako napríklad vytvorenie koridoru bez diviačej zveri na slovensko-maďarskej hranici.