Na nemeckom bankovom trhu pôsobí viac ako 20 problémových inštitúcií

Frankfurt nad Mohanom 13. novembra (TASR) – Na nemeckom bankovom trhu v súčasnosti pôsobí viac ako 20 problémových inštitúcií. Oznámil to v pondelok Nemecký úrad pre finančný dohľad (BaFin). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Dozorný orgán eviduje viaceré subjekty, ktoré majú vážne rezervy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, uviedol prezident úradu Mark Branson. Do šiestich inštitúcií úž úrad v tejto záležitosti podľa neho vyslal svojich osobitných splnomocnencov.



BaFin ďalej varoval pred rizikami, ktoré pre bankovníctvo predstavujú komerčné nehnuteľnosti. Je to trh, ktorý zostane pod tlakom veľmi dlhý čas, v dôsledku čoho banky utrpia straty, povedal Branson. Situácia na trhu s nehnuteľnosťami na bývanie zatiaľ podľa jeho vyjadrenia nie je dôvodom na veľké obavy, pokiaľ nenastane hlboká recesia sprevádzaná vysokou nezamestnanosťou.