Na niektorých úradoch práce sa uskutoční poslanecký prieskum

Bratislava 29. júna (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci schválil návrh na poslanecký prieskum zameraný na činnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a v Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a Lučenci.



"Z vlastnej skúsenosti doterajšiu prácu ústredia práce vnímam pozitívne a to v oblasti politiky zamestnanosti, vyplácania dávok na podporu aktívnej politiky trhu práce a financovania sociálnych podnikov. Avšak, ak sú pochybnosti v ďalších oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti ústredia práce, poslanecký prieskum schvaľujem. Som za to, aby sa akékoľvek nejasnosti riadne vysvetlili," uviedol predseda výboru Vladimír Ledecký (Za ľudí). Za poslanecký prieskum hlasovali štyria poslanci, proti nikto a zdržali sa traja poslanci. Termín poslaneckého prieskumu je do konca augusta tohto roka.



Návrh sa má zamerať na tri oblasti - kontrolu činnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, činnosť konkrétnych úradov (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Liptovský Mikuláš, Lučenec) a realizáciu projektu prípadových konferencií, stretnutia rodinného kruhu.



Prieskum je podľa Kataríny Hatrákovej (OĽANO) reakciou na situáciu vo výkone sociálnoprávnej ochrany detí. "Nejde o problémy legislatívy, ale o faktický výkon a nevhodné postupy kolízneho opatrovníctva a kurately. Mám široké poznatky z praxe z podnetov občanov, najmä rodičov detí. Zameriam sa na kvalitu a obsah riadenia, kontroly a metodického usmerňovania," dodala.