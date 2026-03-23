Na obľúbený obchod Pepco sa môžu tešiť už aj v Macedónsku
Pre milióny zákazníkov po celej Európe sa Pepco stalo obľúbeným miestom na nákup každodenných potrieb.
Autor OTS
Bratislava 23. marca (OTS) - Toto uvedenie na trh znamená vstup spoločnosti Pepco do Severného Macedónska a predstavuje ďalší míľnik v ambicióznej rastovej stratégii skupiny, ktorá sa zameriava na premyslenú expanziu v strednej a východnej Európe a selektívny vstup do nových regiónov.
Pre milióny zákazníkov po celej Európe sa Pepco stalo obľúbeným miestom na nákup každodenných potrieb – miestom, kde rodiny môžu objavovať módne oblečenie, bytové doplnky a praktické výrobky, ktoré sú trendy, kvalitné a cenovo dostupné. Príchod Pepco do Severného Macedónska po prvýkrát prinesie túto obľúbenú ponuku miestnym zákazníkom.
Spoločnosť Pepco v súčasnosti prevádzkuje viac ako 4 000 predajní v 18 európskych krajinách a každý mesiac obslúži vyše 36 miliónov zákazníkov. Spoločnosť aj naďalej vykazuje vynikajúce výsledky v strednej a východnej Európe a vidí v tomto regióne priestor na otvorenie ďalších predajní, vrátane expanzie na nové trhy, ako je Severné Macedónsko.
"Severné Macedónsko je už dlhšiu dobu súčasťou nášho plánu expanzie. Vstup na tento trh je prirodzeným ďalším krokom vo vývoji spoločnosti Pepco, ktorý nadväzuje na našu silnú pozíciu v strednej a východnej Európe a susedných krajinách, ako sú Srbsko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Slovinsko a Bosna a Hercegovina," uviedol Marcin Stanko, prevádzkový riaditeľ pre región strednej a východnej Európy. "Náš cieľ je jednoduchý: uľahčiť zákazníkom každodenný život tým, že im ponúkneme kvalitné oblečenie a tovar za ceny, ktoré sú najlepšie na trhu. Tešíme sa, že túto ponuku prinesieme severomacedónskym rodinám a otvoríme obchody, ktoré budú blízko, pohodlné a kde sa bude ľahko nakupovať."
Osvedčený model vstupujúci do fázy rýchleho rastu
Vstup spoločnosti Pepco na trh v Severnom Macedónsku prichádza v čase, keď skupina zažíva silnú prevádzkovú a finančnú dynamiku. Po strategickom preorientovaní na svoju kľúčovú značku Pepco a odchode z kategórie tovaru rýchlej spotreby (FMCG) spoločnosť urýchľuje ziskový rast vďaka zjednodušenému a škálovateľnému formátu predajní, disciplinovanému prideľovaniu kapitálu a vylepšenej ponuke pre zákazníkov, ktorá sa zameriava na cenovú prevahu a dostupnosť produktov.
Zatiaľ čo značka zaznamenáva silný rast v krajinách západnej Európy, región strednej a východnej Európy tiež poskytuje veľký potenciál, a to vďaka silnej a širokej známosti značky na mnohých miestnych trhoch.
Stratégia spoločnosti Pepco výslovne zahŕňa otváranie nových predajní tak v zavedených krajinách, ako aj na nových trhoch, ako je Severné Macedónsko, a to vďaka vysokej návratnosti investícií a krátkej dobe návratnosti.