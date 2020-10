Na obnovu budov by z fondu obnovy malo ísť minimálne 670 miliónov eur

Bratislava 29. októbra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by sa v kontexte obnovy budov z európskych peňazí z Fondu obnovy chcelo zamerať na tri kľúčové oblasti. Na obnovu rodinných domov by chcelo nárokovať zdroje minimálne vo výške 300 miliónov eur, na obnovu historicky a pamiatkovo chránených budov aspoň 120 miliónov eur a na obnovu brownfieldov zhruba 250 miliónov eur. Na webinári, ktorý vo štvrtok organizovala platforma Budovy pre budúcnosť (BPB), to uviedla štátna tajomníčka rezortu Katarína Bruncková.



"K dnešnému dňu je na Slovensku obnovených zhruba 47 % rodinných domov, to znamená, že nám ešte stále ostáva viac ako 50 % na obnovu a tento potenciál je pre nás veľmi dôležitý," podotkla Bruncková s tým, že obnovy musia byť skutočne hĺbkové, čiže nad 60 %. Renovácia teda nemá znamenať iba výmenu zdroja tepla, ale aj obnovu schránky, strechy a podobne. Za spomínaných 300 miliónov eur by tak mohlo byť na Slovensku renovovaných 30.000 rodinných domov. Rezort výstavby predpokladá, že po uskutočnení nutných legislatívnych úprav by tak do roku 2026 mohlo byť ročné tempo obnovy rodinných domov od 4000 do 8000 domov ročne.



Ako dodala Bruncková na margo pamiatkovo chránených budov, v tejto oblasti rezort nadväzuje na viac ako 100 už pripravených projektov, na ktorých realizáciu však nie je vhodný finančný rámec, ktorý by samosprávam s renováciou pomohol.



Ministerstvo by chcelo z fondu obnovy financovať aj renováciu zanedbaných brownfieldov v intravilánoch miest. "Predpokladáme, že na Slovensku je minimálne 50 takýchto lokalít, ktoré by v priebehu najbližších rokov bolo možné zrenovovať," vysvetlila Bruncková. V rámci tejto oblasti by chcel rezort z európskych peňazí financovať aj vytvorenie IT systému alebo portálu, ktorý by zbieral informácie o takýchto lokalitách.



Ako v diskusii zdôraznila poradkyňa predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) Lívia Vašáková, renováciu budov treba spojiť aj s novými technológiami: "Prepojiť to na obnoviteľné zdroje energie, prípadne na nejaké zelené technológie.". Takisto upozornila, že v súčasnosti existuje viacero schém, ktoré sú rozdrobené, a tým pádom aj majiteľ rodinného domu sa musí uchádzať o viacero podpôr. Podporné schémy si preto podľa nej vyžadujú integráciu.