Na obnovu v Základnej škole v Pliešovciach vyčlenili 359.011 eur
Rekonštrukcia sa bude týkať vzduchotechniky v jedálni a obnoviť chcú aj školskú kuchyňu.
Autor TASR
Pliešovce 4. septembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyčlenilo na modernizáciu v Základnej škole v Pliešovciach vo Zvolenskom okrese 359.011 eur. Rekonštrukcia sa bude týkať vzduchotechniky v jedálni a obnoviť chcú aj školskú kuchyňu.
MIRRI dodalo, že plánované vybavenie kuchyne v rámci projektu zahŕňa základné a doplnkové príslušenstvo. Má to byť moderné pracovisko a prispôsobili ho tak, aby podporovalo efektívnu prípravu jedla, dodržiavalo hygienické normy a bolo prispôsobené kapacite stravníkov. Cieľom projektu je vytvoriť optimálne vzdelávacie prostredie. Má zabezpečiť aj zvýšenie kvality poskytovaných vzdelávacích služieb a primerané vybavenie školy.
Ivana Pántiková z Obecného úradu v Pliešovciach TASR povedala, že momentálne pokračuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác aj spotrebičov do školskej jedálne. Zatiaľ teda podľa nej nevedia, či sa modernizácia začne tento rok alebo až počas ďalšieho. Poznamenala, že všetko bude záležať od výsledku i kontroly obstarávania. Spomenula, že v škole v minulých rokoch obnovili učebne s vybavením, budova je aj zateplená. V súčasnosti má zariadenie vyše 230 žiakov.
