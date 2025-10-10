< sekcia Ekonomika
Na obranu by mali ísť dve percentá HDP, spolu vyše 2,88 miliardy eur
Na rozvoj obrany by podľa návrhu rozpočtu mohlo ísť 757 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Na obranu by v roku 2026 mali ísť dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Spolu je to vyše 2,88 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý v piatok na mimoriadnom rokovaní schválila vláda.
„Výdavky kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2026 sa rozpočtujú v sume 2,87 miliardy eur a predstavujú medziročný rast vo výške 90,4 milióna eur súvisiaci s plánovaným rastom HDP v roku 2026 a dodržaním politického záväzku v rámci prísľubu investovania do obrany členskými krajinami NATO aspoň na úrovni dve percentá HDP,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.
Rezort obrany plánuje minúť na vojakov a ďalší personál v roku 2026 približne 779 miliónov eur. Na tovary a služby by mohol minúť 751 miliónov eur. Pre kapitálové výdavky má rezort vyčlenených viac ako 1,05 miliardy eur.
„Najväčšími projektami financovanými z kapitálových výdavkov na rok 2026 sú rozvoj a modernizácia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov a nákupy protilietadlových raketových kompletov stredného dosahu, bojových obrnených vozidiel 8x8, pásových bojových vozidiel a 3D rádiolokátorov stredného dosahu,“ uviedol predkladateľ v návrhu rozpočtu.
Na rozvoj obrany by podľa návrhu rozpočtu mohlo ísť 757 miliónov eur. Zahŕňa to najmä rozvoj výzbroje, techniky a materiálu či rozvoj komunikačných a informačných systémov alebo rozvoj infraštruktúry.
Časť rozpočtu pre obranu sa venuje aj operáciám mimo Slovenska. Alokované finančné prostriedky na ne by mohli byť na úrovni 41 miliónov eur.
„K 31. augustu 2025 pôsobilo v rámci operácií mimo územia štátu 370 profesionálnych vojakov,“ píše sa v návrhu. Slovenskí vojaci pôsobia vo viacerých operáciách OSN, NATO i EÚ.
