Na obranu má v roku 2023 ísť 2,45 miliardy eur, teda 2,01 % HDP

Bratislava 14. októbra (TASR) - Na obranu štátu má v roku 2023 ísť 2,45 miliardy eur, čo predstavuje 2,01 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Okrem rozpočtu Ministerstva obrany (MO) SR suma zahŕňa aj výdavky na medzirezortné programy a ostatné obranné výdavky. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v piatok schválila vláda.



"Výdavky kapitoly MO SR budú v roku 2023 tvoriť 99,6 percenta celkových výdavkov na obranu. V roku 2023 sú rozpočtované v sume 2,45 miliardy eur, z toho v kapitole všeobecná pokladničná správa (VPS) je zabezpečených 353 miliónov eur. Bežné výdavky tvoria 72,5 percenta, predovšetkým platy vojakov a tovary a služby, v tom najmä oprava a údržba leteckej a pozemnej techniky, nákup náhradných dielov do techniky a nákup munície," uvádza sa v materiáli.



Medziročný nárast výdavkov MO SR predstavuje 609 miliónov eur. Výdavky ministerstva ovplyvnil oproti rozpočtu na rok 2022 najmä nárast kapitálových výdavkov, rast výdavkov na tovary a služby, ktoré smerujú predovšetkým na opravu a údržbu vzdušnej a pozemnej techniky, nákup náhradných dielov do techniky a doplnenie zásob munície. Viac potrebuje rezort aj na bežné transfery najmä na príspevky do medzinárodných organizácií.



Ako pripomína materiál, najväčšími projektmi, na ktoré má Ministerstvo obrany SR uzatvorené vykonávacie zmluvy, sú nákupy stíhacích lietadiel F-16, húfnic Zuzana 2, bojových obrnených vozidiel 8x8 a 3D rádiolokátorov s rôznym dosahom.



Výdavky na obranu vo výške 2,01 percenta HDP sú plánované aj v rokoch 2024 a 2025. Sú tak v súlade s politickým záväzkom v NATO do roku 2024 vynakladať na obranu aspoň dve percentá HDP.