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Na odložené daňové priznanie aj daňovú amnestiu zostáva posledný deň
Ak daňovník nevie daň zaplatiť, môže správcu dane požiadať o odklad platenia dane alebo o platenie dane v splátkach. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30. júna 2026.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Platitelia dane, ktorí si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmu za minulý rok o tri mesiace, majú posledný deň na jeho doručenie daňovému úradu. Daň treba v tomto termíne aj zaplatiť, prípadne požiadať správcu dane o splátkový kalendár, upozornila v utorok Finančná správa (FS) SR. Utorok je aj posledným dňom na využitie daňovej amnestie a vyrovnanie starších daňových nedoplatkov bez pokút a úrokov z omeškania.
„Viac ako 336.000 daňovníkov, ktorí využili možnosť odkladu na podanie daňového priznania, musí priznanie podať a daň uhradiť najneskôr 30. júna 2026. Tento termín je konečný,“ zdôraznil hovorca FS Daniel Kováč.
Výnimkou sú daňovníci s príjmami zo zahraničia, ktorí mali možnosť predĺžiť si lehotu na splnenie svojej povinnosti až do 30. septembra 2026. Je však dôležité, aby tieto príjmy zo zahraničia uviedli aj v podanom daňovom priznaní, v opačnom prípade môže správca dane postupovať podľa zákona a uložiť sankciu za oneskorené podanie daňového priznania.
Ak daňovník nevie daň zaplatiť, môže správcu dane požiadať o odklad platenia dane alebo o platenie dane v splátkach. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30. júna 2026. Správca dane splátkový kalendár alebo odklad platenia dane nepovoľuje automaticky, daňovník musí preukázať splnenie zákonných podmienok, napríklad ohrozenie výživy či platobnú neschopnosť, a doložiť relevantné podklady.
Utorok 30. júna je zároveň posledným dňom, keď môžu daňovníci využiť daňovú amnestiu a vyrovnať staršie daňové dlhy bez pokút a úrokov z omeškania. Týka sa daňových nedoplatkov evidovaných k 30. septembru 2025 alebo priznaní, ktoré mali byť podané najneskôr do tohto dátumu. Podmienkou je dobrovoľné zaplatenie dlhu alebo podanie daňového, prípadne dodatočného daňového priznania najneskôr do konca júna.
Finančná správa pripomína, že na využitie amnestie nestačí len prejaviť záujem dlh vyrovnať. Úhrada nedoplatku musí byť pripísaná na účet správcu dane alebo podaná na poštovú prepravu najneskôr 30. júna 2026. Ak bude dlh vymožený exekučne alebo automaticky preúčtovaný z preplatku, podmienky amnestie splnené nebudú. Po skončení amnestie budú sankcie opäť uplatňované v plnej výške. Amnestia sa nevzťahuje na miestne dane a poplatky, preddavky na daň, splátky dane ani na pokuty uložené podľa zákona o elektronickej registračnej pokladnici.
„Viac ako 336.000 daňovníkov, ktorí využili možnosť odkladu na podanie daňového priznania, musí priznanie podať a daň uhradiť najneskôr 30. júna 2026. Tento termín je konečný,“ zdôraznil hovorca FS Daniel Kováč.
Výnimkou sú daňovníci s príjmami zo zahraničia, ktorí mali možnosť predĺžiť si lehotu na splnenie svojej povinnosti až do 30. septembra 2026. Je však dôležité, aby tieto príjmy zo zahraničia uviedli aj v podanom daňovom priznaní, v opačnom prípade môže správca dane postupovať podľa zákona a uložiť sankciu za oneskorené podanie daňového priznania.
Ak daňovník nevie daň zaplatiť, môže správcu dane požiadať o odklad platenia dane alebo o platenie dane v splátkach. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30. júna 2026. Správca dane splátkový kalendár alebo odklad platenia dane nepovoľuje automaticky, daňovník musí preukázať splnenie zákonných podmienok, napríklad ohrozenie výživy či platobnú neschopnosť, a doložiť relevantné podklady.
Utorok 30. júna je zároveň posledným dňom, keď môžu daňovníci využiť daňovú amnestiu a vyrovnať staršie daňové dlhy bez pokút a úrokov z omeškania. Týka sa daňových nedoplatkov evidovaných k 30. septembru 2025 alebo priznaní, ktoré mali byť podané najneskôr do tohto dátumu. Podmienkou je dobrovoľné zaplatenie dlhu alebo podanie daňového, prípadne dodatočného daňového priznania najneskôr do konca júna.
Finančná správa pripomína, že na využitie amnestie nestačí len prejaviť záujem dlh vyrovnať. Úhrada nedoplatku musí byť pripísaná na účet správcu dane alebo podaná na poštovú prepravu najneskôr 30. júna 2026. Ak bude dlh vymožený exekučne alebo automaticky preúčtovaný z preplatku, podmienky amnestie splnené nebudú. Po skončení amnestie budú sankcie opäť uplatňované v plnej výške. Amnestia sa nevzťahuje na miestne dane a poplatky, preddavky na daň, splátky dane ani na pokuty uložené podľa zákona o elektronickej registračnej pokladnici.