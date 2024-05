Na okraji pamiatkovej rezervácie v Žiline má vyrásť viac ako 100 bytov

Žilina 24. mája (TASR) - Žilinská developerská spoločnosť Reinoo Logistic chce na okraji mestskej pamiatkovej rezervácie v Žiline postaviť polyfunkčný objekt s dominantnou funkciou bývania. Jeho súčasťou bude 107 bytov. Svoj zámer už investor predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané investičné náklady dosahujú 12,5 milióna eur.



Lokalita, kde by mal objekt vyrásť, sa nachádza v tesnej blízkosti križovatky ulíc 1. mája a Predmestská. "Križovatka patrí k najvýznamnejším dopravným uzlom v centrálnej časti mesta. Pri návrhu sa vychádzalo z koncepcie zástavby v okolitom území, pričom funkčne nadväzuje na existujúcu zástavbu centrálnej časti mesta a postupnej obnovy zaslepenej časti Predmestskej ulice," uvádza firma v zámere.



V území aktuálne prevládajú objekty s výškou troch až štyroch nadzemných podlaží. "Navrhovaný objekt začína na piatich nadzemných podlažiach a smerom ku križovatke postupne vystúpi na sedem nadzemných podlaží. Na stranu Sadu na Studničkách opäť klesá na päť podlaží," priblížil investor.



Z celkového počtu 107 bytov by mala byť takmer polovica (49) dvojizbových. Plánovaných je 26 trojizbových a 23 jednoizbových bytov a tiež deväť štvorizbových bytov. Zo 165 parkovacích miest je 160 situovaných vo dvoch podzemných podlažiach a zvyšných päť na povrchu. Investor chce výstavbu polyfunkčného objektu spustiť v máji budúceho roka a trvať by mala dva roky.