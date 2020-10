Na online kooperačnú burzu agentúry SARIO sa prihlásilo 100 firiem

Bratislava 21. októbra (TASR) – Slovenská kooperačná burza v Bratislave sa v tomto roku presunula pre pandémiu nového koronavírusu do online priestoru, hoci ešte v lete organizátori pripravovali štandardný formát s fyzickou účasťou podnikateľov. Záujem viac ako stovky firiem však prekvapil a ukázal, že aj online rokovania o možných spoločných projektoch majú veľký potenciál a pravdepodobne sa stanú paralelnou súčasťou ďalších ročníkov. Povedal to v stredu pri otvorení podujatia generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róbert Šimončič.



Podľa šéfa agentúry, ktorá v tomto roku organizovala už 14. ročník kooperačnej burzy, SARIO rýchle a efektívne zareagovalo na zmenenú situáciu. "Preniesli sme väčšinu aktivít lákania investorov, podpory exportu, podpory inovácií či nových technológií do online priestoru. Bolo povzbudivé vidieť, že sa firmy dokážu veľmi rýchlo adaptovať a fungovať," povedal Šimončič.



Práve kríza spôsobená pandémiou urýchlila digitalizáciu a donútila firmy k inováciám. "Vidíme, že 40 % firiem sa tomu venuje, využíva veľmi intenzívne online prostriedky a prechádza cez digitálnu transformáciu. Ďalších 40 % má plán, ako to urobiť," zdôraznil Šimončič, podľa ktorého je množstvom niekoľko stoviek online separátnych rokovaní tento ročník burzy výnimočný.



Slovenská kooperačná burza ponúka možnosť bilaterálnych rozhovorov medzi slovenskými a zahraničnými účastníkmi, zameriava sa na prezentáciu ponúk partnerstva a voľných výrobných kapacít, či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov. Okrem toho sú jej súčasťou moderované panelové diskusie na aktuálne témy. V tomto roku to boli vodíkové technológie, inovácie, letecký priemysel, kozmický priemysel, ale aj technológie, ktoré pomáhajú počas pandémie.