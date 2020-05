Na opätovné otvorenie reštaurácií čakajú aj vinári z Veľkého Krtíša

Veľký Krtíš 5. mája (TASR) – Na opätovné otvorenie reštaurácií, terás, barov, kaviarní a hotelov čaká momentálne aj jeden z najväčších výrobcov vína v modrokamenskej a veľkokrtíšskej oblasti, spoločnosť Víno Natural Domin & Kušický Veľký Krtíš.



Podľa zástupcu firmy Tibora Kušického predaj vína za uplynulé mesiace od zavedenia opatrení spojených s novým koronavírusom klesol o 20 až 30 percent. Zatiaľ sa však so vzniknutou situáciou vyrovnávajú. "Sme trpezliví, veríme, že to bude dobré," uviedol Kušický pre TASR.



Firma pestuje hrozno na rozlohe približne 40 hektárov vinohradov a stará sa tiež o 13-hektárový ovocný sad. "Máme osem odrôd viniča. Všetko v bio kvalite," podotkol Kušický.



Vlaňajší rok bol pre firmu priemerný. To však aj očakávala. "Oproti predchádzajúcemu roku bol však, paradoxne, lepší, lebo neboli také veľké úrody," doplnil.



V roku 2019 vyrobili 600 hektolitrov vína. Podstatnú časť umiestnili na Slovensku. Okrem reštaurácií to boli najmä vinotéky, farmárske obchody, ale časť odobrala i súkromná klientela.



Spoločnosť bola založená v roku 1996 Jánom Dominom. Táto rodinná firma má dnes 14 stálych zamestnancov.